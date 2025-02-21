Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Thời gian làm việc:

Địa điểm làm việc:

Trách nhiệm công việc:

Đạt chỉ tiêu doanh số đề ra;

Tạo dựng và phát triển hoạt động kinh doanh từ các khách hàng mới và hiện có;

Chủ động tìm kiếm cơ hội bán hàng mới thông qua gọi điện, mạng lưới quan hệ và mạng xã hội;

Thiết lập các cuộc gặp với khách hàng tiềm năng và lắng nghe nhu cầu, mong muốn của họ;

Chuẩn bị và trình bày các bài giới thiệu phù hợp về sản phẩm và dịch vụ;

Thường xuyên thực hiện đánh giá và báo cáo dữ liệu kinh doanh, tài chính;

Đảm bảo có sẵn hàng hóa phục vụ cho việc bán hàng và trình diễn sản phẩm;

Tham gia triển lãm hoặc hội nghị đại diện cho công ty;

Đàm phán/ký kết hợp đồng và xử lý khiếu nại hoặc phản đối từ khách hàng;

Hợp tác với các thành viên trong nhóm để đạt được kết quả tốt hơn;

Thu thập phản hồi từ khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng và chia sẻ với các bộ phận nội bộ.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm Nhân viên Kinh doanh cho khách hàng đại lý/cửa hàng từ 1 năm trở lên

Có Tiếng Anh giao tiếp với sếp người nước ngoài

Am hiểu địa bàn phụ trách

Chăm chỉ, trung thực

Tại Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15 - 17 triệu + Phụ cấp + Thưởng

100% lương trong thời gian thử việc

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước

Nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh

