Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư FGroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 280A17 Lương Định Của, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh., Quận Thủ Đức

1. Định hướng và lập kế hoạch hoạt động kinh doanh tiếp thị tại thị trường phụ trách

2. Quản lý & phát triển kênh bán hàng. Thiết lập mối quan hệ với khách hàng

3. Triển khai hoạt động phát triển kinh doanh thị trường tiếng ( Hàn hoặc Trung hoặc Anh ) nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh

4. Phối hợp bộ phận tiếp thị thương hiệu nhằm đẩy mạnh nhận biết thương hiệu và tăng trưởng doanh thu tại thị trường mục tiêu.

5. Phối hợp bộ phận CSKH nhằm triển khai cung cấp các dịch vụ tốt nhất đến các khách hàng đang phụ trách.

6. Phát triển và quản lý hệ thống kênh môi giới sub-agent

7. Đề xuất & cung cấp các giải pháp giúp phát triển các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng mục tiêu.

8. Nỗ lực đạt dược chỉ tiêu doanh số cá nhân và nhóm nhằm đạt KPI công ty giao.

9. Nghiên cứu và cập nhật các vấn đề liên quan đến đối tượng khách hàng đang phụ trách, khu công nghiệp ở Việt Nam, các chính sách ảnh hưởng đến lĩnh vực bất động sản và khu công nghiệp.

10. Theo dõi tiến độ triển khai, cập nhật dữ liệu bán hàng, báo cáo tổng kết đánh giá hiệu quả kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng cho QLTT.

11. Thực hiện các báo cáo và một số công việc khác theo yêu cầu của QLTT.

Bắt buộc phải có 1 trong 3 ngoại ngữ: tiếng ( Hàn, Anh, Trung )

Có kinh nghiệm trong phát triển khách hàng, phát triển kinh doanh B2B lĩnh vực công nghiệp, Bất Động Sản, Chứng Khoán, Bảo Hiểm (đã từng làm việc trong các kênh phát triển đối tác / phát triển sản phẩm là một lợi thể)

Lương thực nhận : 20 - 30tr ( tùy vào kinh nghiệm và trình độ ngoại ngữ )

- Chế độ BHXH và các chính sách khác theo quy định

- Các chế độ đãi ngộ: Thưởng Lễ - Tết, sinh nhật, thưởng thành tích

- Chế độ nghỉ Lễ - Tết, phép năm theo quy định pháp luật

- Cơ đội được đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng.

- Môi trường làm việc năng động, cơ hội phát triển nhanh

- Bên cạnh hoạt động team building thường niên, công ty còn tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, nâng cao sức khỏe, gắn kết nội bộ (đi trail, trekking, đạp xe đạp, chạy bộ, đá bóng, cầu lông, yoga, xem phim...)

