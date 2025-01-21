Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yersin Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 52 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Đón tiếp khách hàng tại phòng khám

khách hàng

- Tư vấn, chốt sale khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của phòng khám

- Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác để mang lại doanh thu.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ngoại hình khá, giọng nói cuốn hút, giao tiếp tự tin, kỹ năng tư vấn tốt

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 01 năm trong ngành thẩm mỹ, làm đẹp (Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm).

- Chăm chỉ, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Yersin Clinic Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + Phụ cấp + % Doanh thu + Thưởng khác (20.000.000đ - 30.000.000đ)

- Môi trưởng làm việc trẻ trung, năng động, tốc độ, team work, chia sẻ, học tập, phát triển, chủ động;

- BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm…;

- Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Yersin Clinic

