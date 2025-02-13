Tuyển Nhân viên kinh doanh Mandala Suites Bắc Giang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - HCMC

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Khai thác các nguồn khách cho khách sạn; Sử dụng các kênh bán phòng, bán dịch vụ để tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho khách sạn;

- Trao đổi, đàm phán các điều khoản trong hợp đồng và thực hiện ký kết hợp đồng với khách hàng;

- Phối hợp với bộ phận lên kế hoạch phát triển thị trường cho khách sạn: Tìm kiếm khách hàng mục tiêu mới, tìm ra giá trị sử dụng mới của sản phẩm, dịch vụ...

- Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.

- Có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực khách sạn;

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, tư vấn bán hàng, làm báo cáo, đàm phán, xử lý tình huống tốt;

- Linh hoạt trong việc đi công tác

Tại Mandala Suites Bắc Giang Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lễ tết, thưởng tháng, quý, lương tháng thứ 13+++;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm & phúc lợi theo quy định của Nhà nước và được hưởng thêm các chính sách đãi ngộ dành riêng cho CBCNV của Tập đoàn (Phụ cấp, du lịch, team building, chăm sóc sức khoẻ, CLB thể thao, cà phê & trà chiều...);

- Văn phòng làm việc đẹp và sáng tạo bậc nhất; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với 85% là 9X.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mandala Suites Bắc Giang

