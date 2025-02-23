Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Tekchem làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 43 đường số 19, P. An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh., Quận Thủ Đức

Nhân viên kinh doanh

- Đảm bảo mục tiêu phát triển khách hàng mới, mục tiêu doanh thu và lợi nhuận theo chỉ tiêu được giao.

- Nắm chắc kết quả công việc cá nhân: kết quả phát triển mới, doanh số xuất bán, doanh thu, công nợ,...lũy kế theo tuần/ tháng/ quý để điều tiết công việc thực tế, hoàn thành kế hoạch đặt ra.

- Xây dựng, điều hành kế hoạch kinh doanh bao gồm: kế hoạch chăm sóc khách hàng cũ nhằm gia tăng doanh thu và phát triển mã hàng mới; kế hoạch phát triển mới khách hàng và thị trường nhằm hoàn thành chỉ tiêu năm được giao.

- Phân bổ, giao việc, tổ chức triển khai hoàn thành kế hoạch kinh doanh theo tuần/ tháng/ quý.

- Triển khai, theo dõi, đốc thúc toàn trình thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hoá đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao và theo dõi, đốc thúc thu hồi công nợ khách hàng

- Quản lý nhân sự thuộc phòng: Hỗ trợ, kiểm tra, hướng dẫn, đào tạo, đốc thúc, chịu trách nhiệm, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao cho Phòng.

- Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa chất, hóa sinh, Kỹ thuật.

- Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các dự án kinh doanh thiết bị

- Được đào tạo về công tác đấu thầu, quản lý dự án

- Hiểu biết về Luật đầu tư, Luật đấu thầu và các quy định pháp lý có liên quan

- Tiếng Anh lưu loát

- Sử dụng thành thạo các phần mềm MS.Office, đặc biệt là phần mềm Powerpoint.

- Kỹ năng đàm phán, lập kế hoạch; quản lý tiến độ công việc

- Kỹ năng về soạn thảo, kiểm soát Hồ sơ, Hợp đồng…

- Tư duy pháp lý tốt

- Trung thực, nhiệt tình, nhiệt huyết với công việc, có tư chất tốt.

Được Hưởng Những Gì

- Lương: 20 - 30 tr/tháng

- Chế độ nâng lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc; Lương tháng 13

- Thưởng theo doanh thu/lợi nhuận, lễ tết, phép, thăm hỏi theo quy định công ty, khám sức khỏe định kì, nghỉ mát hàng năm...

- Chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

- Văn hóa Công ty chuyên nghiệp và nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển

