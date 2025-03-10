Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH G-LYNK HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Showroom Lynk & Co Phạm Văn Đồng, số 643 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, BTL, HN.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

I. Tìm kiếm và tiếp cận Khách hàng

Chủ động tìm kiếm khách hàng qua tất cả các kênh bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

Trực showroom và theo sự phân công trực.

Thông tin khách hàng website, diễn đàn Ô tô, mạng xã hội.

Tận dụng các mối quan hệ: người thân, bạn bè, khách hàng thân thiết.

Thông qua các hoạt động, sự kiện Marketing, lái thử xe.

Chủ động liên hệ và tạo lập mối quan hệ tốt với khách hàng, báo giá sản phẩm tới Khách hàng.

II. Tư vấn sản phẩm, dịch vụ & đàm phán bán hàng

Thực hiện tư vấn theo quy trình bán hàng tiêu chuẩn của hãng hoặc theo nhu cầu của KH

Đăng ký và Hướng dẫn KH lái thử xe

Tư vấn chính sách bán hàng, phương thức thanh toán xe để Khách hàng có lựa chọn phù hợp

Tư vấn cho KH bảo hiểm, tài chính mua xe và các phụ kiện giá trị gia tăng cho xe.

Đàm phán giá bán theo đúng chính sách bán hàng, thời gian giao xe, địa điểm nhận xe, chính sách hậu mãi và các chính sách khác đi kèm.

Theo dõi việc thực hiện hợp đồng (Tiến độ thanh toán, tình trạng hồ sơ vay ngân hàng, Công nợ, Hủy hợp đồng, Các thay đổi trong hợp đồng).

III. Giao xe và chăm sóc Khách hàng

Thực hiện PDI (kiểm tra xe trước khi giao)

Thực hiện công tác bàn giao xe, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ, thủ tục cần thiết đăng ký xe khi Khách hàng vay trả góp ngân hàng...)

Hướng dẫn cách sử dụng và phổ biến chính sách bảo hành bảo dưỡng trước khi giao xe cho khách hàng.

Chăm sóc khách hàng tiềm năng, Khách hàng đã mua xe và quản trị hiệu quả dữ liệu Khách hàng.

Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng sản phẩm, dịch vụ.

Thu thập và báo cáo Giám đốc Kinh doanh các thông tin phản hồi từ khách hàng sau khi phê duyệt xử lý khiếu nại được phê duyệt.

IV. Quản lý dữ liệu Khách hàng

Cập nhật thông tin khách hàng lên phần mềm bán hàng

V. Tuân thủ quy định, thực hiện công việc theo phân công của Showroom

Thực hiện trực showroom, đảm bảo tiêu chuẩn xe trưng bày.

Tham gia tổ chức các sự kiện/ đi công tác

Tham gia đầy đủ các khóa học nâng cao kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng

Tham gia các hoạt động tập thể của phòng và công ty. Nêu cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ đồng nghiệp, Khách hàng.

Thực hiện báo cáo và công việc phát sinh theo chỉ đạo Giám đốc Kinh doanh

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng lái ô tô là lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

Kỹ năng soạn thảo văn bản (Excel, Powerpoint, Word).

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Có đạo đức tốt, năng động, sáng tạo, trách nhiệm, khoa học, cẩn thận, chịu khó, ham học hỏi, nhiệt tình trong công việc; Lịch sự, hòa nhã với đồng nghiệp trong công ty, với đối tác bên ngoài.

Khả năng chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH G-LYNK HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong mội trường năng động, trẻ trung, sáng tạo và chuyên nghiệp

Thu nhập: Lương cứng + thưởng không giới hạn

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng mềm

Các chế độ khác & thưởng Lễ, Tết theo quy định của Tập đoàn Tasco.

Có cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

ĐẶC BIỆT: Được ưu đãi khi mua xe ô tô cho cá nhân, người thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH G-LYNK HÀ NỘI

