Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDI GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 25 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Tư vấn các dịch vụ làm đẹp cho khách hàng

- Cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

- Sẽ được đào tạo chuyên môn.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu ứng viên từ Cao đẳng trở lên

- Ngoại hình khá – giọng nói dễ nghe

- Ưu tiên cho ứng viên đã từng có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực spa, thẩm mỹ, nha khoa.

- Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó học hỏi và tiếp thu

Tại CÔNG TY TNHH MEDI GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhậptừ 20 triệu/tháng (Bao gồm lương cố định + PC + % doanh thu + thưởng)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết...)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDI GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin