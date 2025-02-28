Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH AFFINA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH AFFINA VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
- B7 An Phú New City, P.An Phú, TP.Thủ Đức, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Chịu trách nhiệm triển khai chiến lược kinh Doanh nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của công ty nhằm cung cấp các gói Bảo hiểm cho Khách hàng tiềm năng.
Theo dõi, giám sát chỉ tiêu kinh doanh nhóm, bám sát nhân viên nhằm thực hiện chỉ tiêu và hoàn thành công việc theo chỉ đạo của quản lý
Báo cáo hiệu quả kinh doanh nhóm bằng phân tích, đánh giá số liệu và đề xuất giải pháp theo tuần / tháng / quý
Quản lý và tuyển dụng nhân viên bao gồm Sales Supervisor và Nhân viên Direct Sales
Quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên; hỗ trợ xử lý tình huống, huấn luyện nhân viên về kỹ năng tư vấn và nghiệp vụ sản phẩm
Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ tốt với khách hàng và các nhân viên nội bộ
Tìm hiểu và mở rộng up sale/cross sale thông qua các cơ hội từ khách hàng cũ để có thêm khách hàng mới.
Thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ định kỳ được giao bởi người quản lý.
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên từng có kinh nghiệmmột trong những ngành sau:Bảo hiểm, Tài chính - Ngân hàng, SALE, Marketing, dịch vụ khách hàng...
Kỹ năng giao tiếp thuyết phục, thuyết trình
Kỹ năng lãnh đạo đội, nhóm, teamwork
Kỹ năng vi tính
Khả năng chịu được áp lực công việc
Nhiệt tình, chăm chỉ, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH AFFINA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ: 20 - 35Tr + HH
Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ.
Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được hỗ trợ phát triển lên quản lý cấp cao.
Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AFFINA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
