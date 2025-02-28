Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH AFFINA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - B7 An Phú New City, P.An Phú, TP.Thủ Đức, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh, Quận 2

Chịu trách nhiệm triển khai chiến lược kinh Doanh nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của công ty nhằm cung cấp các gói Bảo hiểm cho Khách hàng tiềm năng.

Theo dõi, giám sát chỉ tiêu kinh doanh nhóm, bám sát nhân viên nhằm thực hiện chỉ tiêu và hoàn thành công việc theo chỉ đạo của quản lý

Báo cáo hiệu quả kinh doanh nhóm bằng phân tích, đánh giá số liệu và đề xuất giải pháp theo tuần / tháng / quý

Quản lý và tuyển dụng nhân viên bao gồm Sales Supervisor và Nhân viên Direct Sales

Quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên; hỗ trợ xử lý tình huống, huấn luyện nhân viên về kỹ năng tư vấn và nghiệp vụ sản phẩm

Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ tốt với khách hàng và các nhân viên nội bộ

Tìm hiểu và mở rộng up sale/cross sale thông qua các cơ hội từ khách hàng cũ để có thêm khách hàng mới.

Thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ định kỳ được giao bởi người quản lý.

Nam/Nữ tốt nghiệp Đại học.

Ưu tiên từng có kinh nghiệmmột trong những ngành sau:Bảo hiểm, Tài chính - Ngân hàng, SALE, Marketing, dịch vụ khách hàng...

Kỹ năng giao tiếp thuyết phục, thuyết trình

Kỹ năng lãnh đạo đội, nhóm, teamwork

Kỹ năng vi tính

Khả năng chịu được áp lực công việc

Nhiệt tình, chăm chỉ, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc.

Chủ động về thu nhập, thu nhập không giới hạn: Lương cố định + Thưởng hoa hồng + Thưởng Tháng/ Quý/ Năm (tùy theo tình hình kinh Doanh của công ty)

Thu nhập từ: 20 - 35Tr + HH

Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ.

Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được hỗ trợ phát triển lên quản lý cấp cao.

Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

