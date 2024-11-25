Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

■Environment & Role Main mission：
Cutting tool sales. Visiting agents and factories and making proposals.
Team size：10 Line manager：
Vietnamese Leader and Japanese Manager
■Job description
・Visit manufacturing companies and factories to sell cutting tools
・Attending to clients from a cutting tool manufacturer in Japan
・Dealing with manufacturers
・Travel by taxi for business activities (taxi cards provided)

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- University (Prefer: Mechanical, Electronics, technical related)
- Intermediate English
- At least 3 years of experience as a Sales Engineer Must
- Having knowledge of Cutting Tool Good to have:
- Japanese skill
- Experience working at a cutting tool manufacturer
■Working time: Mon-Fri：8:00~17:00

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- Bonus 2.5 months～ (depending on ability)
- Company trip -Social Insurance
-Taxi card provided
- New year holiday(28/12~5/1)
- Tet holiday (25/1~2/2)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 57 Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

