Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
■Environment & Role Main mission：
Cutting tool sales. Visiting agents and factories and making proposals.
Team size：10 Line manager：
Vietnamese Leader and Japanese Manager
■Job description
・Visit manufacturing companies and factories to sell cutting tools
・Attending to clients from a cutting tool manufacturer in Japan
・Dealing with manufacturers
・Travel by taxi for business activities (taxi cards provided)
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- University (Prefer: Mechanical, Electronics, technical related)
- Intermediate English
- At least 3 years of experience as a Sales Engineer Must
- Having knowledge of Cutting Tool Good to have:
- Japanese skill
- Experience working at a cutting tool manufacturer
■Working time: Mon-Fri：8:00~17:00
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì
- Bonus 2.5 months～ (depending on ability)
- Company trip -Social Insurance
-Taxi card provided
- New year holiday(28/12~5/1)
- Tet holiday (25/1~2/2)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
