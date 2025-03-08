Tuyển Nhân viên kinh doanh Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 88 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Gọi điện tư vấn về dịch vụ (đã được khách hàng thực tế đánh giá hiệu quả cao) theo kịch bản được đào tạo.

Data nóng có sẵn nhu cầu, cần đặt lịch cho khách hàng đến thăm khám trải nghiệm tại cơ sở.

Cập nhật thông tin khách hàng và lịch hẹn đến cơ sở đầy đủ trên hệ thống.

Phối hợp với team marketing để tiếp cận tệp khách hàng hiệu quả.

Báo cáo kết quả công việc và đề xuất giải pháp hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng trong nhóm và cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Nam / Nữ từ 20 - 45 tuổi.

Kinh nghiệm:

Đã có kinh nghiệm telesale/ CSKH/ trực tổng đài từ 01 nămtrở lên ở vị trí tương đương.

Ưu tiên đã làm trong ngành chăm sóc sức khỏe: y tế, spa, thẩm mỹ, nha khoa,... Ưu tiên Topsale, Best Sale tại các công ty (được thoả thuận cơ chế theo năng lực).

3. Kỹ năng

Giao tiếp linh hoạt trôi chảy, xử lý tình huống tốt, bám khách. Thích kết bạn.Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm tốt.

4. Phẩm chất cá nhân

Tận tâm, chu đáo với khách hàng.

Trung thực và có trách nhiệm.

Đam mê kiếm tiền và mong muốn giúp đỡ mọi người có sức khoẻ tốt.

Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ: 15.000.000 - 28.000.000đ/ tháng( LCB thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp + Thưởng khách đến + Thưởng nóng + Lương tăng ca,... thu nhập lên đến: 20.000.000 - 40.000.000đ/ tháng tùy năng lực.

Phụ cấp 1.200.000đ bao gồm: Hỗ trợ ăn trưa 900.000đ/tháng + xăng xe: 300.000đ/ tháng.

Thử việc 01 - 02 tháng(tùy năng lực) nhận 85% LCB + 100 % các khoản thưởng. Xét tăng lương định kỳ hoặc theo thành tích nổi bật.

Các chế độ khác: hiếu hỉ, lễ tết, team building, du lịch, nghỉ mát,... đầy đủ theo quy định chung của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên sâu trong nghề, cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm/ Trưởng Phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.