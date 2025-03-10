Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- B11

- 17, Dream Home Residence, đường Lê Đức Thọ, phường 14, Gò Vấp,Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Tư vấn giải pháp cho khách hàng
Đàm phán thương lượng các điều khoản thương mại
Tìm kiếm, thiết lập và giữ mỗi quan hệ chặt chẽ với khách hàng để đảm bảo doanh số
Phối hơp với phòng ban trong Công ty để triển khai hợp đồng.
Làm việc với đối tác nước ngoài (liên hệ đối tác, hãng về từng yêu cầu kỹ thuật)
Thực hiện quy trình công việc trên CRM và phần mềm ERP của Công ty
Thực hiện công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật, kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Có 3 năm kinh nghiệm làm Sales engineer trở lên
- Có kỹ năng tiếng Anh/Hàn/Nhật ở mức giao tiếp, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật
- Kỹ năng yêu cầu
• Kỹ năng tìm kiếm, xây dựng quan hệ tốt với khách hàng;
• Phân tích, nghiên cứu thị trường;
• Kỹ năng làm việc nhóm; làm việc độc lập;
• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề;
• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng: 10-15 triệu (chưa bao gồm hoa hồng)- Thưởng theo % Doanh số
- Thưởng các ngày Lễ: Tết Dương lịch, 30/4&1/5; 2/9 và thưởng Quý, năm đối với Sales đạt doanh số cao
- Được tăng lương hàng năm theo kết quả công việc
- Được hưởng đầy đủ phụ cấp công tác, điện thoại, xăng xe
- Được Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, đóng BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật
- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước (Nhật, Singapore..) với các đối tác của Thăng Long P&T
- Hỗ trợ sử dụng dịch vụ xe công nghệ (grab, Xanh SM) khi đi công tác, gặp khách hàng, phục vụ công việc
- Miễn phí bữa ăn trưa tại công ty
- Được hỗ trợ tối đa để phát triển và thăng tiến.
- Du lịch 2 lần/năm: Du xuân đầu năm và du lịch hè - Family trip cùng Thăng Long P&T team và các chế độ phúc lợi khác: Tết thiếu nhi, Trung thu, sinh nhật Quý...
- Môi trường làm việc thân thiện – hòa đồng
- Văn phòng làm việc hiện đại và đầy đủ tiện ích
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: B11-17, Dream Home Residence, đường Lê Đức Thọ, phường 14, Gò Vấp
- Hà Nội: Lô N0 07 Cương Ngô, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00). Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: B11-17, Dream Home Residence, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

