Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Năng lượng Xanh On Energy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Năng lượng Xanh On Energy
Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lầu 1 , P9, Quận 3, Kỳ Đồng , TP.HCM, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Tìm kiếm khách hàng nhà máy trong các KCN có nhu cầu về năng lượng mặt trời
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng trung gian: Điện lực địa phương, BQL KCN
Tìm kiếm các khách hàng về công nghiệp: tư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng
Làm việc trực tiếp với các khách hàng thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nươc ngoài (FDI)
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ: 23-30t
Nam: 28-35t
Tốt nghiệp QTKD nếu chưa có kinh nghiệm
Học ngành khác thì cần 02 năm kinh nghiệm trong mảng bán hàng kỹ thuật
Ưu tiên là tiếng anh giao tiếp tốt
Nam: 28-35t
Tốt nghiệp QTKD nếu chưa có kinh nghiệm
Học ngành khác thì cần 02 năm kinh nghiệm trong mảng bán hàng kỹ thuật
Ưu tiên là tiếng anh giao tiếp tốt
Tại Công ty Cổ Phần Năng lượng Xanh On Energy Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cố định: 15,000,000 - 20,000,000/ tháng + Thưởng.
Lương tháng 13, thưởng tết, thưởng dự án, thưởng các dịp lễ.
Chế độ công tác phí, công ty hỗ trợ 100% công tác phí.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác.
Được hưởng chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định của Luật lao động và quy định công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Lương tháng 13, thưởng tết, thưởng dự án, thưởng các dịp lễ.
Chế độ công tác phí, công ty hỗ trợ 100% công tác phí.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác.
Được hưởng chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định của Luật lao động và quy định công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Năng lượng Xanh On Energy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI