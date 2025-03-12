Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Năng lượng Xanh On Energy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 1 , P9, Quận 3, Kỳ Đồng , TP.HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Tìm kiếm khách hàng nhà máy trong các KCN có nhu cầu về năng lượng mặt trời

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng trung gian: Điện lực địa phương, BQL KCN

Tìm kiếm các khách hàng về công nghiệp: tư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng

Làm việc trực tiếp với các khách hàng thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nươc ngoài (FDI)

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: 23-30t

Nam: 28-35t

Tốt nghiệp QTKD nếu chưa có kinh nghiệm

Học ngành khác thì cần 02 năm kinh nghiệm trong mảng bán hàng kỹ thuật

Ưu tiên là tiếng anh giao tiếp tốt

Tại Công ty Cổ Phần Năng lượng Xanh On Energy Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cố định: 15,000,000 - 20,000,000/ tháng + Thưởng.

Lương tháng 13, thưởng tết, thưởng dự án, thưởng các dịp lễ.

Chế độ công tác phí, công ty hỗ trợ 100% công tác phí.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác.

Được hưởng chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định của Luật lao động và quy định công ty.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Năng lượng Xanh On Energy

