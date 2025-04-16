Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam
Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Tầng 5, tòa nhà Cantavil Premiere, số 1 đường Song Hành, xa lộ hà Nội, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế/kỹ thuật
- Giao tiếp tiếng Nhật thành thạo(tương đương chứng chỉ N2 trở lên)
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh hoặc vị trí tương đương, từ3 năm trở lên
- Có hiểu biết về sản phẩm và thị trường của công ty
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt
- Đam mê với công việc sale, kinh doanh, có tinh thần cầu tiến
- Có kiến thức về kỹ thuật ngành điện/điện tử, tự động hóa...là một lợi thế
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam
