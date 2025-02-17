Tuyển Nhân viên kinh doanh Văn Phòng Đại Diện Miền Nam- Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Văn Phòng Đại Diện Miền Nam- Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Văn Phòng Đại Diện Miền Nam- Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Văn Phòng Đại Diện Miền Nam- Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 61 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Nhóm sản phẩm kinh doanh:
Thiết bị điện dân dụng, công tắc, ổ cắm, camera, chuông hình khóa cửa cao cấp và hệ thống các giải pháp điện thông minh của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới cho các dự án, công trình cao cấp như khách sạn hạng sang, khu nghỉ dưỡng, du thuyền, penthouse, villa, biệt thự,... Giải pháp Nhà thông minh có thể kể đến như Giải pháp chiếu sáng, điều khiển đèn, rèm, kiểm soát nhiệt độ, năng lượng và môi trường, giải pháp an ninh – báo động, hệ thống camera an ninh, chuông hình, cảnh báo tràn nước, báo cháy, báo khói, rò rỉ khí gas, hệ thống âm thanh đa vùng,.... với các kịch bản điều khiển thông minh được xây dựng theo nhu cầu và thói quen sử dụng của gia chủ.
2. :
Kinh doanh thiết bị điện dân dụng và giải pháp nhà thông minh smart home của công ty đến khách hàng end user (người dùng).
Tìm kiếm quan hệ để mở rộng mạng lưới khách hàng lẻ / dự án (nếu có) thông qua các chủ đầu tư bất động sản lớn, nhà thầu xây dựng, đội ngũ tư vấn thiết kế, kiến trúc sư.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng qua các kênh để cung cấp sản phẩm, giải pháp smart home của Công ty.
Theo dõi việc thực hiện hợp đồng bao gồm bàn giao thiết bị, nghiệm thu và hoàn tất quá trình thanh toán (có sale admin hỗ trợ).
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để hướng dẫn cài đặt thiết bị. Ghi nhận phản hồi của khách hàng để hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh ngay/kịp thời.
Phân tích thông tin thị trường, phản hồi của khách hàng và nghiên cứu những thông tin về đối thủ cạnh tranh để đưa ra các đề xuất về gói sản phẩm, định hướng kinh doanh và chính sách cho Người quản lý.
Phối hợp với bộ phân Marketing triển khai thực hiện các hoạt động quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
Phối hợp với bộ phận Marketing xây dựng các ấn phẩm/tài liệu giới thiệu sản phẩm, thuyết trình về sản phẩm..
Các nội dung chi tiết khác sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu khác:
Chủ động tìm kiếm khách hàng
Khả năng làm việc độc lập;
Đi công tác ngắn ngày.

Tại Văn Phòng Đại Diện Miền Nam- Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập gồm Lương cứng (upto 30M) + phụ cấp + thưởng KPI + Hoa hồng.
TỔNG THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN, THƯỞNG KINH DOANH HẤP DẪN
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiếp cận với các thiết bị công nghệ hàng đầu thế giới.
- Hưởng các chế độ theo quy định của luật lao động và công ty.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN...
- Khám sức khỏe định kỳ theo tiêu chuẩn công ty.
- Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty
- Du lịch nghỉ dưỡng, team building hàng năm.
- Được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn Phòng Đại Diện Miền Nam- Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Văn Phòng Đại Diện Miền Nam- Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam

Văn Phòng Đại Diện Miền Nam- Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 1/33, Khu phố Bình Đức 1. - Phường Bình Hòa - Thành phố Thuận An - Bình Dương.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

