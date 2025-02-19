Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 79 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế/kỹ thuật
- Sử dụng thành thạo một trong các ngoại ngữ: Tiếng Anh/Tiếng Nhật/Tiếng Trung. Yêu cầu có chứng chỉ phù hợp trình độ với ngôn ngữ tương ứng (N2 với tiếng Nhật, HSK 4 với tiếng Trung trở lên)
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh hoặc vị trí tương đương, tối thiểu 2 năm
- Có hiểu biết về sản phẩm và thị trường của công ty
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt
- Đam mê với công việc sale, kinh doanh, có tinh thần cầu tiến
- Có kiến thức về kỹ thuật ngành điện/điện tử, tự động hóa...là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: P206, tòa nhà Techno, KCN Thăng Long, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

