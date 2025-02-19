Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 79 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế/kỹ thuật

- Sử dụng thành thạo một trong các ngoại ngữ: Tiếng Anh/Tiếng Nhật/Tiếng Trung. Yêu cầu có chứng chỉ phù hợp trình độ với ngôn ngữ tương ứng (N2 với tiếng Nhật, HSK 4 với tiếng Trung trở lên)

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh hoặc vị trí tương đương, tối thiểu 2 năm

- Có hiểu biết về sản phẩm và thị trường của công ty

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt

- Đam mê với công việc sale, kinh doanh, có tinh thần cầu tiến

- Có kiến thức về kỹ thuật ngành điện/điện tử, tự động hóa...là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Sản xuất / Vận hành sản xuất

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam

