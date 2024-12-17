Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
- Hồ Chí Minh:
- Lầu 9, Tòa nhà Thiên Nam Building, 111
- 121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu
Triển khai kế hoạch kinh doanh đến các phòng ban
Giám sát, nhắc nhở, đôn đốc các Trưởng phòng thực hiện theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra
Chịu trách nhiệm về doanh số, mục tiêu kinh doanh của Khối; tạo động lực thúc đẩy, nâng cao khả năng bán hàng của đội nhóm
Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sự biến đổi của tình hình nhân sự qua hàng tuần, quý, năm
Tuyển dụng, hướng dẫn đội ngũ nhân sự mới, xây dựng định hướng phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên dưới quyền
Phát triển, xây dựng hình ảnh thương hiệu HECO LAND
Tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, hoạch định chiến lược; cùng BĐH giúp HECO LAND gầy dựng chỗ đứng vững mạnh trên thị trường BĐS Việt Nam
Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu từ BĐH
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có sẵn đội nhóm
Có tư duy, tầm nhìn chiến lược, đạo đức nghề nghiệp
Tác phong chuyên nghiệp, trung thực, chịu áp lực công việc và tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì
Sản phẩm pháp lý rõ ràng, đa dạng; kho hàng với hơn hàng nghìn căn nhà, tại tất cả các quận tại TP. HCM
Cơ hội thăng tiến, trở thành Giám đốc Khu vực, cổ đông Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI