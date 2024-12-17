Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 9, Tòa nhà Thiên Nam Building, 111 - 121 Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Triển khai kế hoạch kinh doanh đến các phòng ban

Giám sát, nhắc nhở, đôn đốc các Trưởng phòng thực hiện theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra

Chịu trách nhiệm về doanh số, mục tiêu kinh doanh của Khối; tạo động lực thúc đẩy, nâng cao khả năng bán hàng của đội nhóm

Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sự biến đổi của tình hình nhân sự qua hàng tuần, quý, năm

Tuyển dụng, hướng dẫn đội ngũ nhân sự mới, xây dựng định hướng phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên dưới quyền

Phát triển, xây dựng hình ảnh thương hiệu HECO LAND

Tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, hoạch định chiến lược; cùng BĐH giúp HECO LAND gầy dựng chỗ đứng vững mạnh trên thị trường BĐS Việt Nam

Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu từ BĐH

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản Dự án, Đất nền, Nhà phố,..... hoặc vị trí tương đương từ 2 năm trở lên

Ưu tiên ứng viên có sẵn đội nhóm

Có tư duy, tầm nhìn chiến lược, đạo đức nghề nghiệp

Tác phong chuyên nghiệp, trung thực, chịu áp lực công việc và tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 20TR; hoa hồng từ đội nhóm 200-300TR/ tháng; thu nhập 2-3 tỷ/ năm tùy năng lực

Sản phẩm pháp lý rõ ràng, đa dạng; kho hàng với hơn hàng nghìn căn nhà, tại tất cả các quận tại TP. HCM

Cơ hội thăng tiến, trở thành Giám đốc Khu vực, cổ đông Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Heco Land

