Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẮC CỰC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 3/59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Tìm kiếm, hợp tác khách hàng là chủ đầu tư lâu đài, biệt thự, khách sạn, toà nhà văn phòng cao cấp.

Phát triển hệ thống đối tác là kiến trúc sư, nhà thầu xây dựng.

Kết hợp với các bộ phận liên quan để lên báo giá, tư vấn giải pháp và theo dõi tiến độ dự án sau khi ký kết hợp đồng.

Chăm sóc và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác.

Tham gia quá trình tối ưu quy trình bán hàng hiệu quả.

Lập kế hoạch, báo cáo định kỳ.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 24 trở lên.

Có kinh nghiệm bán hàng từ 02 năm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales trong lĩnh vực tương đương.

Yêu thích bán hàng, đặt mục tiêu thu nhập cao.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, thuyết phục tốt.

Kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt.

Quyết liệt, táo bạo, chủ động và trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẮC CỰC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập upto 50 triệu trở lên, lương cứng từ 15-18 triệu + thưởng % doanh số + thưởng Bonus.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cơ hội mở rộng network với tập khách hàng thuộc nhóm thượng lưu, thành công.

Xét duyệt lương chu kỳ 6 tháng/lần.

Hưởng chế độ phúc lợi theo chính sách công ty và theo luật lao động: BHXH, chế độ nghỉ phép năm, thưởng lễ tết, du lịch, sinh nhật, teambuildings,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BẮC CỰC

