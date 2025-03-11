Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM F.C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 149 Phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Tư vấn đường bay, hành trình tốt, đặt chỗ, xuất hoàn hủy vé ... theo yêu cầu của khách hàng

Tư vấn, hỗ trợ đại lý/khách hàng các vấn đề liên quan đến vé máy bay, sân bay, hành trình....

Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở hành khách các thay đổi về giờ bay, thời hạn xuất vé, ngày khởi hành

Luôn cập nhật những chương trình khuyến mãi, thông tin tới khách hàng

Trực hotline, trực phòng vé vào ngày lễ, Tết theo phân công

Quản lý danh mục khách hàng được phân công

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty như như phòng kế toán, phòng kinh doanh để theo dõi công nợ, phát triển quan hệ với khách hàng.

Các công việc theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có kinh nghiệm:

Trình độ chuyên môn: sử dụng thành thạo hoặc có chứng chỉ tốt nghiệp GDS 1A, 1B, 1G

Chứng chỉ Sabre & thêm 1 trong 3 chứng chỉ Abacus, Amadeus, Gallieo (Trong quá trình Công tác, Công ty sẽ tạo điều kiện để Nhân viên học và bổ sung đầy đủ hết các chứng chỉ)

Có kinh nghiệm về vé ( có thể làm theo ca,ưu tiên các bạn làm được ca đêm )

2. Chưa có kinh nghiệm:

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng....mới ra trường

Thành thạo tiếng Trung, tiếng Anh

Kỹ năng quản trị thời gian

Kỹ năng tư vấn khách hàng

Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH TM F.C Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập Upto 50 triệu bao gồm: Lương cơ bản +Lương Doanh số xuất vé: tính thưởng trên phần vượt sàn và mức thưởng theo quy định của Công ty + Lương lợi nhuận + Lương làm thêm giờ +Lương trách nhiệm công ty

Thời gian thử việc: 02 tháng, thời gian thử việc hưởng 85% Lương cơ bản, trả lương vào ngày mùng 10 của tháng sau.

Sau khi được nhận chính thức được đóng BHXH theo quy định của Nhà nước và hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty

Được thưởng tháng lương thứ 13

Được đi du lịch trong nước & quốc tế theo công ty tổ chức là 1 lần/1năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM F.C Việt Nam

