Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Golden Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Golden Land
- Hồ Chí Minh:
- 112 Đường Điện Biên Phủ, phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu mua/bán bất động sản nhà phố
Phân tích và cập nhật thông tin thị trường để đưa ra tư vấn chiến lược phù hợp
Tổ chức và tham gia các buổi tham quan thực tế bất động sản cùng khách hàng
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch, đàm phán và hoàn tất thủ tục pháp lý
Phối hợp với đội nhóm để đạt được chỉ tiêu kinh doanh
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng tiềm năng
Thực hiện các kế hoạch marketing để tiếp cận khách hàng mục tiêu
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ, tuổi từ 20-35
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo chuyên sâu từ đầu
Có kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống và thuyết phục khách hàng
Có phương tiện đi lại và điện thoại smartphone
Chăm chỉ, trách nhiệm, kiên trì và có thái độ tích cực trong công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Golden Land Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, đàm phán, marketing, tài chính và pháp lý
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến
Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí cấp cao như Trưởng nhóm, Trưởng phòng
Được hỗ trợ data khách hàng, công cụ marketing và quảng bá thương hiệu cá nhân
Tham gia các chương trình du lịch, team building và hoạt động nội bộ thú vị
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Golden Land
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
