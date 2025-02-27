Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Golden Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 112 Đường Điện Biên Phủ, phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu mua/bán bất động sản nhà phố

Phân tích và cập nhật thông tin thị trường để đưa ra tư vấn chiến lược phù hợp

Tổ chức và tham gia các buổi tham quan thực tế bất động sản cùng khách hàng

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch, đàm phán và hoàn tất thủ tục pháp lý

Phối hợp với đội nhóm để đạt được chỉ tiêu kinh doanh

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng tiềm năng

Thực hiện các kế hoạch marketing để tiếp cận khách hàng mục tiêu

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, tuổi từ 20-35, đam mê kinh doanh và có tinh thần cầu tiến

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo chuyên sâu từ đầu

Có kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống và thuyết phục khách hàng

Có phương tiện đi lại và điện thoại smartphone

Chăm chỉ, trách nhiệm, kiên trì và có thái độ tích cực trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Golden Land Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cơ bản + Hoa hồng + Thưởng nóng (thu nhập trung bình từ 20 Triệu/ tháng)

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, đàm phán, marketing, tài chính và pháp lý

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến

Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí cấp cao như Trưởng nhóm, Trưởng phòng

Được hỗ trợ data khách hàng, công cụ marketing và quảng bá thương hiệu cá nhân

Tham gia các chương trình du lịch, team building và hoạt động nội bộ thú vị

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Golden Land

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin