Tuyển Nhân viên kinh doanh Suzuki Minh Thanh - Công Ty CP Ô Tô Minh Thanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Suzuki Minh Thanh - Công Ty CP Ô Tô Minh Thanh
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/02/2025
Suzuki Minh Thanh - Công Ty CP Ô Tô Minh Thanh

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Suzuki Minh Thanh - Công Ty CP Ô Tô Minh Thanh

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lô D3, Đường D1, KCN Cát Lái, P, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng, tư vấn và bán các sản phẩm xe tải và du lịch của Suzuki.
- Báo cáo trực tiếp lịch làm việc, kế hoạch cho trưởng phòng kinh doanh
- Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

Tại Suzuki Minh Thanh - Công Ty CP Ô Tô Minh Thanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Suzuki Minh Thanh - Công Ty CP Ô Tô Minh Thanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Suzuki Minh Thanh - Công Ty CP Ô Tô Minh Thanh

Suzuki Minh Thanh - Công Ty CP Ô Tô Minh Thanh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, 30-32 Yersin, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

