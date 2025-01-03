Tuyển Nhân viên kinh doanh Suzuki Minh Thanh - Công Ty CP Ô Tô Minh Thanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Suzuki Minh Thanh - Công Ty CP Ô Tô Minh Thanh
Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lô D3, Đường D1, KCN Cát Lái, P, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng, tư vấn và bán các sản phẩm xe tải và du lịch của Suzuki.
- Báo cáo trực tiếp lịch làm việc, kế hoạch cho trưởng phòng kinh doanh
- Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
Tại Suzuki Minh Thanh - Công Ty CP Ô Tô Minh Thanh Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Suzuki Minh Thanh - Công Ty CP Ô Tô Minh Thanh
