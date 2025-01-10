Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Molux Hongkong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Molux Hongkong
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong khu vực phụ trách để tăng thị phần sản phẩm công ty.
Giữ liên lạc chặt chẽ với khách hàng bằng cách thường xuyên đến thăm, phản hồi nhanh các yêu cầu, tư vấn kỹ thuật chuyên sâu về sản phẩm, đề xuất/báo giá thông minh để đạt được mục tiêu bán hàng.
Chủ động theo dõi/giám sát các dự án bằng cách phối hợp với nhà phân phối để đạt được tỷ lệ trúng thầu cao.
Phối hợp với các phòng ban khác như phòng dịch vụ, kỹ thuật, sản xuất, hậu cần để đảm bảo giao hàng nhanh chóng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Chịu trách nhiệm đạt mục tiêu bán hàng.
Chịu trách nhiệm cập nhật cơ sở dữ liệu bán hàng của dự án, nộp báo cáo đúng hạn và dự báo các dự án tiềm năng trong tương lai.
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng giao tiếp và kết nối tốt.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
Có tinh thần làm việc nhóm.
Ưu tiên người có kỹ năng đàm thoại tiếng Anh tốt.
Trung thực, chăm chỉ, tự giác.
Tại Công Ty TNHH Molux Hongkong Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 20 - 50 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Mức lương cạnh tranh
Thưởng tháng, thưởng năm
Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, thân thiện
Tham gia đào tạo tại trụ sở chính tại Trung Quốc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Molux Hongkong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
