Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Ba Thanh Bình Chánh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - C3/17B Quốc Lộ 1A, Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Kinh doanh các sản phẩm ván gỗ công nghiệp:Ván MDF,HDF,HMR,Okal,MFC Melamine...... chuyên dùng cho trang trí nội thất

- Bán hàng trực tiếp tại văn phòng, chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới qua các kênh online, fanpage...

- Theo dõi đơn hàng và báo giá cho khách hàng, lên đơn hàng trên phần mềm Amis

- Theo dõi ký hợp đồng và theo dõi công nợ khách hàng.

+ Thời gian làm việc giờ hành chính: 7h30-17h00 từ thứ 2 đến thứ 7

+ Nơi phỏng vấn và làm việc: C3/17B QL1A, Tân Quý Tây, Bình Chánh

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh...ưu tiên ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc cùng ngành

- Khả năng giao tiếp tốt

- Có tinh thần cầu tiến

- Ngoại hình ưa nhìn

- Thành thạo tin học văn phòng

- Lương cơ bản + % doanh số bán hàng + thưởng KPI bán hàng từ 3-20 triệu khi đạt KPI bán hàng, thu nhập từ 20 - 50 triệu/tháng.

- Thử việc lương cơ bản 8 triệu+ % doanh số bán hàng + thưởng KPI bán hàng từ 3-20 triệu khi đạt KPI bán hàng

- Công ty phụ cấp cơm trưa

- Cấp sim công ty (công ty trả phí thuê bao)

- Nhân viên bán hàng giỏi sẽ có chính sách đãi ngộ và lương thưởng cao, không giới hạn theo năng lực cùng các chính sách đào tạo phát triển khác.

- Quyền lợi được hưởng:

- Được đào tạo về công việc, sản phẩm công ty

- Môi trường thân thiện, đồng nghiệp hoà đồng, phát huy tốt tính sáng tạo trong công việc của nhân viên

- Cấp phát đồng phục miễn phí.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN (công ty đóng luôn tỷ lệ 10.5% mà NLĐ phải đóng, không trừ vào lương)

- Phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định công ty

- Xét tăng lương theo năng lực, cơ hội thăng tiến cao

- Chế độ thưởng hấp dẫn, các dịp lễ, tết, sinh nhật, 8/3, 20/10...

- Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc theo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty...

- Du lịch, liên hoan, tất niên cuối năm rút thăm trúng thưởng quà điện máy hấp dẫn

- Các chế độ khác theo quy định Công ty

