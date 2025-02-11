Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 60 Triệu

Mức lương 20 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 212 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 60 Triệu

Hỗ trợ, đào tạo và phát triển đội nhóm .

Giám sát và triển khai kế hoạch bán hàng cho đội nhóm .

Hỗ trợ đội nhóm trong việc đàm phán với khách hàng theo chính sách và hợp đồng của Công ty.

Chịu trách nhiệm quản lý, chăm sóc, bán hàng trên địa bàn phụ trách.

Lên kế hoạch giới thiệu sản phẩm mới đến các khách hàng là bệnh viện, phòng khám.

Tìm hiểu mở rộng thị trường, tăng số lượng khách hàng mới tại địa bàn được giao.

Lập kế hoạch và làm báo cáo kinh doanh theo tháng/quý/năm của khu vực.

Phối hợp cùng Kế toán công nợ để nhắc nợ nếu Khách hàng quá hạn thanh toán.

Các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành QTKD, Kinh tế, Marketing, Dược, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh

Có ít nhất kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh tối thiểu 2 năm, ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh.

Chấp nhận ứng viên có kinh ngiệm trong các lĩnh vực khác như: Bảo Hiểm, Bất Động Sản, Tài chính ngân hàng...Chuyên môn sẽ được đào tạo.

Có ngoại hình,Giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ, thuyết phục khách hàng.

Có kinh nghiệm setup đội ngũ và thiết lậpmối quan hệ với khách hàng

Chủ động, ham học hỏi, nhanh nhẹn, hòa đồng, có tinh thần làm việc tích cực.

Có khả năng xây dựng đội nhóm, kỹ năng lập kế hoạch.

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 20 - 60 triệu/ tháng (trao đổi khi phỏng vấn)

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức.

Được thưởng cho tất cả các ngày Lễ, Tết trong năm

Được hưởng đầy đủ các chính sách theo Luật lao động Việt Nam.

Được xét duyệt tăng lương hàng năm theo kết quả công việc.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Du lịch hằng năm.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (7h30 - 12h00; 13h30 - 17h00); Thứ 7 (7h30 - 12h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt

