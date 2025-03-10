Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 70 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 70 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit

Mức lương
20 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà số 189A

- Nguyễn Ngọc Vũ

- Trung Hòa

- Cầu Giấy

- Hà Nội., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 70 Triệu

- Gọi điện liên hệ với khách hàng (theo data có sẵn của công ty) tư vấn cho khách hàng có nhu cầu thiết kế - thi công nội thất;
- Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm nội thất (Đăng bài quảng bá sản phẩm lên các hội nhóm, diễn đàn, fanpage và zalo cá nhân. Khảo sát thị trường để lập danh mục khách hàng tiềm năng);
- Tìm kiếm, phát triển hệ thống khách thông qua kênh môi giới, kiến trúc sư, chủ đầu tư dự án,...;
- Báo giá thiết kế và thi công nội thất cho khách hàng. (Khảo sát hiện trạng công trình, chốt hợp đồng và theo dõi tiến độ công trình đến lúc nghiệm thu);
- Theo dõi giám sát quá trình thực hiện hợp đồng đồng (nghiệm thu, thanh toán, bảo hành, bảo trì/ thay thế,...);
- Lập báo cáo và gửi lên Trưởng phòng kinh doanh kết quả bán hàng, doanh số hàng tuần, hàng tháng. Xử lý các vấn đề phát sinh, báo cáo lên cấp trên khi cần thiết. Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác để triển khai các chiến lược kinh doanh của công ty, quảng bá sản phẩm trên các kênh truyền thông khác nhau.

Với Mức Lương 20 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính:Nam/Nữ, từ 22 tuổi trở lên
- Có kinh nghiệm sale online và offline tối thiểu 01 năm trở lên trong lĩnh vực nội thất, kiến trúc;
- Có kiến thức bao quát trong lĩnh vực Nội thất như phong cách thiết kế...;
- Am hiểu về về vật liệu gỗ công nghiệp, da, vải, sơn, kính, đá, gạch... các vật liệu trang trí khác;
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc, kỹ năng phân tích, tổng hợp và làm báo cáo;
- Có khả năng làm việc độc lập và nhóm;
- Phối hợp với các phòng ban để đạt hiệu quả công việc tốt.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 10 triệu/tháng + lương theo % doanh thu của cá nhân, thu nhập có thể từ 20 -70 triệu đồng/tháng;
10 triệu/tháng
20 -70 triệu đồng/tháng
- Phụ cấp cơm trưa;
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn bài bản, chuyên nghiệp;
- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

