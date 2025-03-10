Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 70 Triệu

Mức lương 20 - 70 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

- Gọi điện liên hệ với khách hàng (theo data có sẵn của công ty) tư vấn cho khách hàng có nhu cầu thiết kế - thi công nội thất;

- Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm nội thất (Đăng bài quảng bá sản phẩm lên các hội nhóm, diễn đàn, fanpage và zalo cá nhân. Khảo sát thị trường để lập danh mục khách hàng tiềm năng);

- Tìm kiếm, phát triển hệ thống khách thông qua kênh môi giới, kiến trúc sư, chủ đầu tư dự án,...;

- Báo giá thiết kế và thi công nội thất cho khách hàng. (Khảo sát hiện trạng công trình, chốt hợp đồng và theo dõi tiến độ công trình đến lúc nghiệm thu);

- Theo dõi giám sát quá trình thực hiện hợp đồng đồng (nghiệm thu, thanh toán, bảo hành, bảo trì/ thay thế,...);

- Lập báo cáo và gửi lên Trưởng phòng kinh doanh kết quả bán hàng, doanh số hàng tuần, hàng tháng. Xử lý các vấn đề phát sinh, báo cáo lên cấp trên khi cần thiết. Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác để triển khai các chiến lược kinh doanh của công ty, quảng bá sản phẩm trên các kênh truyền thông khác nhau.

- Giới tính:Nam/Nữ, từ 22 tuổi trở lên

- Có kinh nghiệm sale online và offline tối thiểu 01 năm trở lên trong lĩnh vực nội thất, kiến trúc;

- Có kiến thức bao quát trong lĩnh vực Nội thất như phong cách thiết kế...;

- Am hiểu về về vật liệu gỗ công nghiệp, da, vải, sơn, kính, đá, gạch... các vật liệu trang trí khác;

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc, kỹ năng phân tích, tổng hợp và làm báo cáo;

- Có khả năng làm việc độc lập và nhóm;

- Phối hợp với các phòng ban để đạt hiệu quả công việc tốt.

- Lương cứng 10 triệu/tháng + lương theo % doanh thu của cá nhân, thu nhập có thể từ 20 -70 triệu đồng/tháng;

- Phụ cấp cơm trưa;

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn bài bản, chuyên nghiệp;

- Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN....

