Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 220 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q.Bình Thạnh, HCM.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Tiếp cận, chăm sóc chủ đầu tư, nhà thầu hoàn thiện theo danh mục được giao.

- Tìm kiếm, phát triển khách hàng tiềm năng & dự án mới, đặc biệt là chủ đầu tư BĐS, khu công nghiệp và TVTK MEP

- Tư vấn sản phẩm, truyền thông về thế mạnh & sự khác biệt của CMC.

- Xây dựng, nâng cấp mối quan hệ, thu thập thông tin tạo lợi thế cạnh tranh trong dự án.

- Phối hợp với team phụ trách nhà thầu và các bộ phận liên quan để chốt hợp đồng.

- Theo dõi tiến độ hợp đồng, hỗ trợ giao hàng & thanh toán.

- Báo cáo công việc định kỳ và thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, vật liệu xây dựng

- Trình độ cao đẳng trở lên, am hiểu môi trường kinh doanh, ưu tiên ứng viên hiểu biết về kinh doanh vật tư cho dự án, xây dựng cao tầng.

- Kỹ năng: Đàm phán, giao tiếp tốt, tư vấn khách hàng chuyên nghiệp.

- Ưu tiên: Có quan hệ với chủ đầu tư, nhà thầu, TVTK MEP

Tại Công Ty Cổ Phần CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần CMC

