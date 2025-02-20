Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Benlley Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

+ Liên hệ với các công ty thiết kế, nhà thầu xây dựng biệt thự, lâu đài giới thiệu sản phẩm của công ty và thiết lập mối quan hệ với khách hàng. Thiết lập cuộc hẹn và đi gặp khách cùng lãnh đạo công ty.

+ Chủ động Khai thác, tiếp cận khách hàng trực tiếp tại các dự án khu biệt thự theo thông tin đã có sẵn được phân chia theo kế hoạch

+ Xây dựng mối quan hệ với các đối tác hàng ngang trong lĩnh vực hoàn thiện biệt thự, lâu đài như: Nhà thông minh, Thang máy, Điều hòa trung tâm, thợ điện nước…

+ Lập kế hoạch làm việc và báo cáo công việc theo tuần và tháng lên ban giám đốc công ty

+ Thay mặt công ty Trực tiếp đàm phán, thương lượng giá cả theo quy định của công ty

+ Chi tiết liên quan đến công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

* Thời gian đi làm: Đi làm ngay nếu phỏng vấn đạt yêu cầu

* Địa điểm làm việc: Liền kề 27, 28 Khu A Trung tâm thương mại TSQ đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội.

* Hồ sơ yêu cầu: Sơ yếu lý lịch và CV xin việc bản photo, gửi qua email hoặc trực tiếp, ghi rõ ứng tuyển và vị trí nào.