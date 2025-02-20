Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Benlley Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công Ty TNHH Benlley Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Benlley Việt Nam

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Liền kề 27,28 khu A Trung tâm thương mại TSQ đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

+ Liên hệ với các công ty thiết kế, nhà thầu xây dựng biệt thự, lâu đài giới thiệu sản phẩm của công ty và thiết lập mối quan hệ với khách hàng. Thiết lập cuộc hẹn và đi gặp khách cùng lãnh đạo công ty.
+ Chủ động Khai thác, tiếp cận khách hàng trực tiếp tại các dự án khu biệt thự theo thông tin đã có sẵn được phân chia theo kế hoạch
+ Xây dựng mối quan hệ với các đối tác hàng ngang trong lĩnh vực hoàn thiện biệt thự, lâu đài như: Nhà thông minh, Thang máy, Điều hòa trung tâm, thợ điện nước…
+ Lập kế hoạch làm việc và báo cáo công việc theo tuần và tháng lên ban giám đốc công ty
+ Thay mặt công ty Trực tiếp đàm phán, thương lượng giá cả theo quy định của công ty
+ Chi tiết liên quan đến công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.
* Thời gian đi làm: Đi làm ngay nếu phỏng vấn đạt yêu cầu
* Địa điểm làm việc: Liền kề 27, 28 Khu A Trung tâm thương mại TSQ đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội.
* Hồ sơ yêu cầu: Sơ yếu lý lịch và CV xin việc bản photo, gửi qua email hoặc trực tiếp, ghi rõ ứng tuyển và vị trí nào.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Benlley Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Benlley Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Liền kề 27,28 khu A Trung tâm thương mại TSQ đường Nguyễn Văn Lộc, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

