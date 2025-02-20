Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vận Tải Quốc Tế Protraco làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Quốc Tế Protraco
- Hà Nội: Ngụy Như, Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
- Số lượng: 3-5 bạn
- Thực hiện giới thiệu, tư vấn các dịch vụ giao nhận vận tải và tiếp vận của công ty.
- Tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ logistics của công ty: dịch vụ hải quan, làm cước hàng air, sea quốc tế, dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước....(tư vấn cho khách hàng về quy trình mở tờ khai, kết hợp giữa các quy trình từ đóng hàng vận chuyển hàng ra cảng nộp tờ khai thông suốt)
- Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty
- Theo dõi, giám sát đơn hàng để đảm bảo tiến độ giao hàng từ khi nhận hàng đến khi giao tới khách hàng.
- Theo dõi công nợ khách hàng.
- Tiếp cận và tư vấn trực tiếp cho khách hàng: Chào giá, lên dự thảo hợp đồng, lập thủ tục ký kết hợp đồng.
- Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
- Hỗ trợ làm các chứng từ xuất nhập
- Các công việc khác theo yêu cầu công ty.
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Quốc Tế Protraco Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vận Tải Quốc Tế Protraco
