Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Quản Lý Hệ Thống Học Tập làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 60 USD

Công Ty TNHH Dịch Vụ Quản Lý Hệ Thống Học Tập
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ Quản Lý Hệ Thống Học Tập

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Quản Lý Hệ Thống Học Tập

Mức lương
20 - 60 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 7 Đông Sơn, Phường 7, Tân Bình, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 60 USD

Mô tả công việc
• Tiếp cận, tư vấn với hiệu trưởng các nhà trường, lãnh đạo sở/phòng GD để triển khai sử dụng sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo bao gồm: Avina, Intest, Marktest... của công ty.
• Triển khai, hướng dẫn, đào tạo, khách hàng sử dụng sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.
• Hỗ trợ demo giới thiệu sản phẩm trong các chiến dịch bán hàng.
• Tư vấn, giải đáp các thắc mắc cho khách hàng sau khi triển khai.
• Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn và cụ thể với từng khu vực.
Note: Sản phẩm dễ bán và Thị trường có nhu cầu cao.
Giá sản phẩm Avina 2.2 triệu - 3.5 triệu cho 1 thầy/cô đăng ký.

Với Mức Lương 20 - 60 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thời gian làm việc: Từ thứ 02 - thứ 07 (Thứ 7 chỉ làm buổi sáng, 2 lần/tháng)
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh/telesales trong chuỗi hệ thống, mảng Công nghệ thông tin và các ngành khác.
• Giao tiếp lưu loát, tự tin, linh hoạt
• Máu lửa, nhiệt huyết, định hướng phát triển lâu dài theo kinh doanh.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Quản Lý Hệ Thống Học Tập Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Quản Lý Hệ Thống Học Tập

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Quản Lý Hệ Thống Học Tập

Công Ty TNHH Dịch Vụ Quản Lý Hệ Thống Học Tập

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng HCM: Số 07, Đường Đông Sơn, Phường 07, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

