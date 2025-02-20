Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Quản Lý Hệ Thống Học Tập làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 60 USD

Mô tả công việc

• Tiếp cận, tư vấn với hiệu trưởng các nhà trường, lãnh đạo sở/phòng GD để triển khai sử dụng sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo bao gồm: Avina, Intest, Marktest... của công ty.

• Triển khai, hướng dẫn, đào tạo, khách hàng sử dụng sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

• Hỗ trợ demo giới thiệu sản phẩm trong các chiến dịch bán hàng.

• Tư vấn, giải đáp các thắc mắc cho khách hàng sau khi triển khai.

• Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn và cụ thể với từng khu vực.

Note: Sản phẩm dễ bán và Thị trường có nhu cầu cao.

Giá sản phẩm Avina 2.2 triệu - 3.5 triệu cho 1 thầy/cô đăng ký.