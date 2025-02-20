Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Quản Lý Hệ Thống Học Tập làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 60 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Quản Lý Hệ Thống Học Tập
- Hồ Chí Minh: 7 Đông Sơn, Phường 7, Tân Bình, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 60 USD
Mô tả công việc
• Tiếp cận, tư vấn với hiệu trưởng các nhà trường, lãnh đạo sở/phòng GD để triển khai sử dụng sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo bao gồm: Avina, Intest, Marktest... của công ty.
• Triển khai, hướng dẫn, đào tạo, khách hàng sử dụng sản phẩm phần mềm trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.
• Hỗ trợ demo giới thiệu sản phẩm trong các chiến dịch bán hàng.
• Tư vấn, giải đáp các thắc mắc cho khách hàng sau khi triển khai.
• Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn và cụ thể với từng khu vực.
Note: Sản phẩm dễ bán và Thị trường có nhu cầu cao.
Giá sản phẩm Avina 2.2 triệu - 3.5 triệu cho 1 thầy/cô đăng ký.
Với Mức Lương 20 - 60 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh/telesales trong chuỗi hệ thống, mảng Công nghệ thông tin và các ngành khác.
• Giao tiếp lưu loát, tự tin, linh hoạt
• Máu lửa, nhiệt huyết, định hướng phát triển lâu dài theo kinh doanh.
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Quản Lý Hệ Thống Học Tập Thì Được Hưởng Những Gì
