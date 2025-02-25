Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Taseco Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 30 Triệu

Mức lương 22 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 57 Bạch Đằng, phường 2,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 22 - 30 Triệu

- Xây dựng và thực hiện các chiến lược mua hàng;

- Quản lý hoạt động mua hàng hàng ngày, giám sát nhân viên, chỉ đạo và phân công công việc;

- Tìm kiếm đối tác uy tín, kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa đảm bảo nguồn hàng cho hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Quản lý các thủ tục pháp lý liên quan đến việc bày bán sản phẩm ở những khu vực ưu tiên;

- Quản lý quan hệ với nhà cung cấp và đàm phán hợp đồng, giá cả, thời hạn,...

- Duy trì cơ sở dữ liệu nhà cung cấp, hồ sơ mua hàng và tài liệu liên quan;

- Phối hợp với các phòng ban, trung tâm lập kế hoạch dự trù, mua sắm hàng hóa;

- Lập dự toán chi phí và quản lý ngân sách mua hàng;

- Làm việc để cải thiện hệ thống và quy trình mua hàng;

- Phân tích dữ liêu về hàng hóa, doanh thu, thị trường và làm các báo cáo liên quan;

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng kinh doanh về các chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi được giao.

Với Mức Lương 22 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ, tuổi từ 27 – 35. Sức khỏe tốt;

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kinh tế/ Ngoại thương/ Chuỗi Cung ứng/ Xuất Nhập Khẩu;

- Am hiểu thị trường du lịch, nắm bắt nhu cầu, xu hướng tiêu dùng của khách du lịch, thị hiếu của nhóm khách hàng theo vùng miền, quốc gia;

- Nhiệt tình, trung thực, giao tiếp tốt;

- Kiến thức tốt về quản lý chuỗi cung ứng;

- Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch;

- Kỹ năng viết báo cáo tốt;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống tốt;

- Ưu tiên ứng viên đã có 03 - 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Taseco Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh theo năng lực làm việc;Phụ cấp ăn trưa.

- Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp; Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và có cơ hội thăng tiến.

- Các chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định pháp luật.

- Cơ hội thăng tiến cao cùng với sự phát triển của công ty và hệ thống Taseco Airs.

- Đánh giá tăng lương định kỳ 01 năm 01 lần.

- Thưởng tháng 13,14,15 theo kết quả kinh doanh.

- Thưởng lễ tết và các chế độ phúc lợi của Công ty.

- Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và có cơ hội thăng tiến cao.

- Du lịch hàng năm, các sự kiện lớn trong và ngoài nước.

- Quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Không Taseco Sài Gòn

