Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MT WIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu

CÔNG TY TNHH MT WIN
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MT WIN

Mức lương
25 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 - 10 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Gemek1, An Khánh, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 100 Triệu

- Điều hành chung hoạt động bộ phận kinh doanh BĐS Nghỉ dưỡng.
- Chịu trách nhiệm về doanh số của bộ phận kinh doanh.
- Xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược sản phẩm, kênh phân phối, giá bán, ...
- Lập kế hoạch kinh doanh theo năm, quý, tháng.
- Quản lý và giám sát hiệu quả thực hiện của hoạt động kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra.
- Quản lý và đôn đốc nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh.
- Quản lý việc xây dựng và thực hiện các quy trình liên quan đến hoạt động của phòng kinh doanh.
- Quản lý việc lập kế hoạch đào tạo, phát triển nhân sự, đánh giá nhân viên và tham mưu cho Quản lý trực tiếp giải quyết các vấn đề nhân sự phụ trách.
- Báo cáo toàn bộ hoạt động kinh doanh cho cấp quản lý trực tiếp theo định kỳ hay ngay khi có yêu cầu.
- Điều tra thông tin thị trường, thông tin khách hàng, đưa ra những chính sách bán hàng phù hợp.
- Đôn đốc việc thanh toán, đảm bảo không có công nợ quá hạn không rõ nguyên nhân.
- Thực hiện những chương trình lớn trong năm như hội nghị khách hàng, …
- Tham gia ý kiến, đề xuất, yêu cầu các phòng ban có liên quan đến hoạt động kinh doanh; Có trách nhiệm thẩm định các kế hoạch quảng cáo, marketing, trước khi trình Ban Giám đốc.
- Xây dựng kế hoạch về nhân sự, kế hoạch đào tạo của các bộ phận, thực hiện đào tạo các nhân viên mới.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp và Ban giám đốc.

Với Mức Lương 25 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên (chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh Tế Bất Động Sản, hoặc những ngành khác có liên quan)
- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, đặc biệt mảng BĐS Nghỉ dưỡng
- Kỹ năng giao tiếp và trình bày vấn đề tốt
- Kỹ năng thuyết phục, đàm phán và giải quyết vấn đề tốt
- Kỹ năng quản lý, điều phối công việc
- Khéo léo, linh hoạt trong giải quyết vấn đề
- Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc tốt
- Tinh thần trách nhiệm cao
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH MT WIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 25 – 30 Triệu + Phụ Cấp + Hoa Hồng + Thưởng
- Thu nhập trên 150,000,000 VNĐ/ tháng
- Được hỗ trợ đào tạo các khóa marketing – bán hàng mỗi tháng
- Được hỗ trợ chi phí marketing
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN…
- Du lịch hàng năm
- Tham gia các hoạt động thể thao, các hoạt động từ thiện công ty tổ chức.
- Thường xuyên được đào tạo nâng cao kỹ năng trong công việc.
- Nhiều cơ hội thăng tiến do Công ty đang phát triển, mở rộng
- Các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác cho nhân viên có thâm niên, có thành tích tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MT WIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MT WIN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 86 ngõ 199 đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

