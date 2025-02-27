Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Đất Xanh, 2W Ung Văn Khiêm, P.25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Tham mưu và xây dựng kế hoạch/ chiến lược kinh doanh tổng thể, chi tiết và phương án triển khai kế hoạch/ chiến lược kinh doanh tiếp thị qua từng giai đoạn của dự án, đợt, thời kỳ bán hàng hay định kỳ (tháng/ quý/ năm) dựa trên cơ sở các thông tin về xu hướng thị trường, nhu cầu và thị hiếu của khách hàng và mục tiêu của Công ty

Xây dựng ngân sách bán hàng, tiếp thị hợp lý, hiệu quả; Tổ chức sử dụng, quản lý và kiểm soát ngân sách tiếp thị, ngân sách bán hàng một cách tiết kiệm trên ngân sách được duyệt có đánh giá hiệu quả sử dụng.

Đào tạo đội ngũ, đánh giá năng lực nhân viên định kỳ tháng, quý, năm.

Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tuần, tháng, quý.

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng ngành có liên quan

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng BĐS cao cấp.

Hiểu biết về Luật Kinh doanh Bất động sản và các quy định liên quan của Nhà nước về kinh doanh Bất động sản

Hưởng các quyền lợi BHXH, BHYT theo quy định của Luật Lao Động

Tài trợ bảo hiểm tai nạn PVI toàn diện

Hưởng các chính sách Công Đoàn: Các ngày Lễ Tết, ngày của Phái Nam 19/11, Trung Thu, Noel,.....

Thưởng cổ phiếu ESOP

Thưởng thâm niên Tuổi Đất Xanh

