Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 190 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

- Quản lý, lãnh đạo bộ phận kinh doanh để hoàn thành mục tiêu doanh số;

- Đảm bảo mục tiêu của Chủ đầu tư đưa ra về thị phần, thu nhập của nhân viên kinh doanh;

- Quản lý, tổ chức và kiểm soát thực hiện việc đào tạo kỹ năng, kiến thức và tính tuân thủ chuẩn mực của nhân viên phòng;

- Phân tích báo cáo, đánh giá kịp thời và chính xác về các kết quả liên quan;

- Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý và Ban giám đốc.

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, hệ chính quy với chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, Luật,...;

- Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành ô tô;

- Kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo tốt, ngoại hình ưa nhìn;

- Có bằng lái xe B2 (bắt buộc);

- Định hướng nghề nghiệp rõ ràng, mong muốn gắn bó lâu dài tại công ty.

Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn tại công ty;

- Thưởng Lễ Tết, nghỉ phép, được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của công ty;

- Xem xét tăng lương theo năng lực, có cơ hội thăng tiến cao;

- Được tham gia hoạt động Team-building thường xuyên do công ty tổ chức;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô

