Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 190 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu
- Quản lý, lãnh đạo bộ phận kinh doanh để hoàn thành mục tiêu doanh số;
- Đảm bảo mục tiêu của Chủ đầu tư đưa ra về thị phần, thu nhập của nhân viên kinh doanh;
- Quản lý, tổ chức và kiểm soát thực hiện việc đào tạo kỹ năng, kiến thức và tính tuân thủ chuẩn mực của nhân viên phòng;
- Phân tích báo cáo, đánh giá kịp thời và chính xác về các kết quả liên quan;
- Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý và Ban giám đốc.
Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, hệ chính quy với chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, Luật,...;
- Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành ô tô;
- Kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo tốt, ngoại hình ưa nhìn;
- Có bằng lái xe B2 (bắt buộc);
- Định hướng nghề nghiệp rõ ràng, mong muốn gắn bó lâu dài tại công ty.
Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn tại công ty;
- Thưởng Lễ Tết, nghỉ phép, được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của công ty;
- Xem xét tăng lương theo năng lực, có cơ hội thăng tiến cao;
- Được tham gia hoạt động Team-building thường xuyên do công ty tổ chức;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
