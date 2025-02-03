Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô

Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 190 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

- Quản lý, lãnh đạo bộ phận kinh doanh để hoàn thành mục tiêu doanh số;
- Đảm bảo mục tiêu của Chủ đầu tư đưa ra về thị phần, thu nhập của nhân viên kinh doanh;
- Quản lý, tổ chức và kiểm soát thực hiện việc đào tạo kỹ năng, kiến thức và tính tuân thủ chuẩn mực của nhân viên phòng;
- Phân tích báo cáo, đánh giá kịp thời và chính xác về các kết quả liên quan;
- Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý và Ban giám đốc.

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, hệ chính quy với chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, Luật,...;
- Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành ô tô;
- Kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo tốt, ngoại hình ưa nhìn;
- Có bằng lái xe B2 (bắt buộc);
- Định hướng nghề nghiệp rõ ràng, mong muốn gắn bó lâu dài tại công ty.

Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn tại công ty;
- Thưởng Lễ Tết, nghỉ phép, được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của công ty;
- Xem xét tăng lương theo năng lực, có cơ hội thăng tiến cao;
- Được tham gia hoạt động Team-building thường xuyên do công ty tổ chức;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 701 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

