Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV & SX Việt Tường làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM DV & SX Việt Tường
Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 146 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, Ho Chi Minh City, Vietnam, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu
• Kinh doanh sản phẩm: Khớp, cột sống, tiêu hóa (Khoa CTCH - NTK)
• Chịu trách nhiệm đạt doanh số và phát triển địa bàn mới + tăng trưởng doanh số.
• Xây dựng cấu hình và tính năng kỹ thuật.
Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Lên danh mục và theo dõi thầu tại các Bệnh viện được giao.
• Giới tính: Không yêu cầu.
• Tốt nghiệp: Đại học, ưu tiên chuyên ngành Y Dược/Công nghệ Sinh Học/Điều Dưỡng.
• Kính nghiệm quản lý: từ 03 năm lĩnh vực y tế
• Năng động, chịu khó, có khả năng làm việc nhóm, chịu áp lực công việc cao.
• Có thể đi công tác khi cần.
• Khách hàng: BGĐ, Trưởng khoa và người trực tiếp sử dụng.
• Phân bổ chỉ tiêu doanh số cho nhân viên dựa trên chỉ tiêu được giao.
• Hướng dẫn, huấn luyện kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng cho nhân viên, phát triển đội ngũ.
• Giải quyết các vấn đề phát sinh trong kinh doanh.
Tại Công Ty TNHH TM DV & SX Việt Tường Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV & SX Việt Tường
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
