Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu

Mức lương 26 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 23 Phan Bội Châu, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Nhân viên kinh doanh

1. Doanh thu bán hàng:

Chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu doanh thu và khách hàng Vip được giao.

Lập kế hoạch và thực hiện theo chỉ tiêu doanh thu

2. Quản lý nhân sự

Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên bán hàng thuộc quyền quản lý hàng ngày, tuần

Theo dõi, kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên

Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của nhân viên

3. Quản lý hàng hóa

Theo dõi tình hình nhập xuất hàng hóa trong ngày, đảm bảo không thất thoát hàng hóa

Quản lý được doanh thu và các mã hàng bán được, các mã hàng không bán được, lý do không bán được, những mẫu mã không đẹp cần lưu ý rút kinh nghiệm cho các sản phẩm về sau

Nắm bắt được lượng hàng tồn ở Showroom hàng ngày, từng mã hàng, cập nhật thông tin các mã bán chạy và phương án giải quyết các mã hàng tồn bán chậm.

4. Các công việc khác theo yêu cầu công việc

Yêu Cầu Công Việc

Tư duy tốt. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở lĩnh vực tương đương.

Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc

Khả năng quản lý đội nhóm tốt.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 26 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Thưởng cuối năm, các ngày lễ tết....

Được tiếp xúc và làm việc với các thương hiệu hàng đầu thế giới về nội thất, vật liệu xây dựng.

Được đóng Bảo hiểm và chế độ đầy đủ theo Quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển

