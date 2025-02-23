Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KKDAY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 27 - 36 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KKDAY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 27 - 36 Triệu

CÔNG TY TNHH KKDAY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH KKDAY VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KKDAY VIỆT NAM

Mức lương
27 - 36 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 10, toà Vietbank, 70

- 72 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 27 - 36 Triệu

Chuyên Viên Kinh Doanh Cấp Cao Trực Thuộc Bộ Phận Khách Hàng Chiến Lược, Ứng Viên Sẽ Làm Việc Trực Tiếp Với Các Đối Tác Nhằm Đạt Được Các Chỉ Tiêu Kinh Doanh Mà Công Ty Đưa Ra.
Chi Tiết
• Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh: Thực hiện các kế hoạch kinh doanh chi tiết dựa trên phân tích thị trường và xu hướng ngành để đạt được các chỉ tiêu doanh thu.
• Quản lý mối quan hệ đối tác: Xây dựng, duy trì và mở rộng các mối quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời tư vấn và cung cấp các giải pháp du lịch tối ưu cho khách hàng B2B.
• Phân tích thị trường và lập kế hoạch: Nghiên cứu sâu về thị trường, đánh giá nhu cầu và động lực khách hàng để đề xuất các chính sách bán hàng và chiến lược phát triển phù hợp.
• Giải quyết vấn đề và quản lý dự án: Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng và đảm bảo đạt được các mục tiêu kinh doanh, đồng thời quản lý các dự án liên quan.
• Báo cáo và phân tích hiệu suất: Lập báo cáo định kỳ về hiệu suất kinh doanh và tiến độ thực hiện mục tiêu, cung cấp thông tin phân tích chi tiết cho các bên liên quan. Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo thị trường phụ trách.

Với Mức Lương 27 - 36 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu
• Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là trong môi trường B2B hoặc vai trò tương tự.
• Kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp: Thành thạo tiếng Anh và sở hữu kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán xuất sắc.
• Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch: Kinh nghiệm trong việc phân tích dữ liệu, lập kế hoạch chiến lược và quản lý dự án hiệu quả.
• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các ngành Kinh tế, Du lịch hoặc các lĩnh vực liên quan.
• Yêu cầu ứng viên có tinh thần ham học hỏi, chăm chỉ và trung thực trong công việc
Quyền Lợi
• Mức lương cạnh tranh: thu nhập lên đến 30,000,000 - 40,000,000, không giới hạn - dựa theo hiệu quả công việc.
• Thưởng và phúc lợi:
• Thưởng cuối năm dựa trên thành tích công việc
• Nghỉ phép 15 ngày/năm (năm làm việc dương lịch) và các loại nghỉ phép khác như hiếu, hỉ, thai sản,.. theo quy định của Luật Lao động
• Chế độ bảo hiểm: được hưởng chế độ BHXH đầy đủ (full lương) và Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
• Công ty cấp laptop (Macbook) để phục vụ công việc
• Hoạt động kết nối và phát triển: tham gia các hoạt động outing/bonding định kỳ

Tại CÔNG TY TNHH KKDAY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KKDAY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KKDAY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KKDAY VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Số 88, Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

