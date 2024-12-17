Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Helpbuy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 10 Triệu

Mức lương 3 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 10 Triệu

VIỆC LÀM BÁN THỜI GIAN DÀNH CHO 24 BẠN SINH VIÊN.

Thời gian làm việc linh hoạt, phù hợp với thời khóa biểu học. Bạn có thể làm 1h, 2h, 3h, hoặc 4h/ngày.

-----------

Thu nhập: 3.000.000 - 10.000.000đ/tháng.

-----------

Chúng tôi không chỉ giúp bạn có thêm thu nhập, mà còn giúp bạn chuẩn bị cho mình nền tảng kiến thức vững chắc cùng kinh nghiệm làm việc thực tế và xây dựng các mối quan hệ xã hội rộng khắp ngay khi bạn còn ngồi trên giảng đường đại học.

------------

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH:

▪️Quản lí kinh doanh tập sự: 4 bạn.

▪️Hỗ trợ khách hàng: 20 bạn.

Ps: Tất cả vị trí đều được đào tạo bài bản để làm tốt công việc phụ trách. Các bạn không cần phải lo lắng.

Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

▪️Nữ ngoại hình dễ nhìn, giọng nói dễ nghe.

▪️Có khả năng giao tiếp tốt.

▪️Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, yêu thích lĩnh vực Kinh doanh, Marketing, Truyền thông.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Helpbuy Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP = LƯƠNG CƠ BẢN + PHỤ CẤP + HOA HỒNG + THƯỞNG

▪️ Bạn được sắp xếp thời gian làm việc phù hợp với thời khóa biểu học.

▪️ Được công ty đào tạo để làm tốt công việc phụ trách.

Cơ hội trở thành Sếp ngay khi còn ngồi trên giảng đường với mức thu nhập vượt xa mong đợi của bạn.

▪️ Có cơ hội được nhận thực tập tại công ty.

▪️ Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty khi ra trường.

NẾU BẠN MUỐN CÓ MỘT CÔNG VIỆC TỐT KHI RA TRƯỜNG, CHÚNG TÔI NGHĨ ĐÂY LÀ CƠ HỘI THẬT SỰ DÀNH CHO BẠN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch vụ Helpbuy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin