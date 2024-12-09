Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng Đại lý BHNT Dai-ichi Việt Nam GA CẦU GIẤY làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu

Mức lương 3 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tiêp nhận danh sách khách hàng từ quản lý

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty đến khách hàng, tham dự hội thảo về sức khỏe, khám sức khỏe miễn phí tại công ty liên kết với các bệnh viện Hồng Ngọc, bệnh viên nhi,...

- Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, tư vấn rõ về thông tin sản phẩm cho khách hàng

- Duy trì mối quan hệ và chăm sóc khách hàng sau bán

- Lâpk kế hoạch báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi: 1996 - 2006

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản (có kinh nghiệm là một lợi thế)

- Tốt nghiệp THPT, Cao đẳng, Đại học

- Có tinh thần trách nhiệm cao

- Thái độ cầu tiến và học hỏi trong công việc

- Có phương tiện đi lại

- Thời gian làm việc:

+ fulltime: 8h30 - 18h (T2 - T7, nghỉ trưa 12h - 13h30)

+ parttime: 13h30 - 18h (T2 - T7)

Quyền Lợi

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Có chế độ thăng tiến rõ ràng trong công việc, được định hướng thăng tiến lên chuyên viên tư vấn trong 3 tháng và vị trí quản lý từ 6 tháng đến 1 năm.

- Được đào tạo để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, hỗ trợ trong quá trình tìm kiếm khách hàng, tư vấn khách hàng, ký kết hợp đồng

- Cải thiện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng xử lý tình huống, tư duy nhạy bén và giải quyết công việc nhanh, chính xác

- Có chế độ phúc lợi đầy đủ, thưởng các giai đoạn, du lịch, team building, sinh nhật,...

- Hỗ trợ dấu mộc cho sinh viên thực tập (nếu cần)

Cách Thức Ứng Tuyển

