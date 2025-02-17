Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất AUGROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất AUGROUP VIỆT NAM
Mức lương
3 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 6, Tòa nhà Asuva, Số 9A Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 20 Triệu
Đăng bài và tìm kiếm khách qua các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, Tiktok,...
Tư vấn cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ như: vé máy bay, phòng khách sạn, tour/combo du lịch, hộ chiếu, visa,...
Tiến hành đặt dịch vụ cho khách trên website Autic.vn
Hỗ trợ xử lý cho khách trong các trường hợp phát sinh
Với Mức Lương 3 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: không giới hạn
Có máy tính hoặc thiết bị di động kết nối Internet
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất AUGROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập vé máy bay, dịch vụ du lịch không giới hạn (Lợi nhuận CTV nhận ngay sau khi bán dịch vụ)
Không thu phí xuất vé của các hãng hàng không nội địa.
Sản phẩm đa dạng: hơn 1000 khách sạn/resort trên toàn quốc, combo du lịch, Tour mice, Tour trọn gói nội địa, Tour trọn gói quốc tế...
Cung cấp tài khoản đặt giữ chỗ và xuất vé, hệ thống đặt phòng tiện lợi, linh hoạt.
Không ký quỹ, không ép doanh số
Được tham gia lớp Đào tạo nghiệp vụ kinh doanh độc quyền Autic.
Đội ngũ nhân viên hỗ trợ 24/7.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất AUGROUP VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
