Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất AUGROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 20 Triệu

Mức lương 3 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 6, Tòa nhà Asuva, Số 9A Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Đăng bài và tìm kiếm khách qua các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, Tiktok,...

Tư vấn cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ như: vé máy bay, phòng khách sạn, tour/combo du lịch, hộ chiếu, visa,...

Tiến hành đặt dịch vụ cho khách trên website Autic.vn

Hỗ trợ xử lý cho khách trong các trường hợp phát sinh

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: không giới hạn

Có máy tính hoặc thiết bị di động kết nối Internet

Không yêu cầu kinh nghiệm

Được Hưởng Những Gì

Thu nhập vé máy bay, dịch vụ du lịch không giới hạn (Lợi nhuận CTV nhận ngay sau khi bán dịch vụ)

Không thu phí xuất vé của các hãng hàng không nội địa.

Sản phẩm đa dạng: hơn 1000 khách sạn/resort trên toàn quốc, combo du lịch, Tour mice, Tour trọn gói nội địa, Tour trọn gói quốc tế...

Cung cấp tài khoản đặt giữ chỗ và xuất vé, hệ thống đặt phòng tiện lợi, linh hoạt.

Không ký quỹ, không ép doanh số

Được tham gia lớp Đào tạo nghiệp vụ kinh doanh độc quyền Autic.

Đội ngũ nhân viên hỗ trợ 24/7.

Cách Thức Ứng Tuyển

