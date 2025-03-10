Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV VICIMIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV VICIMIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV VICIMIX
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH MTV VICIMIX

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MTV VICIMIX

Mức lương
3 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 37

- 39 Nguyễn Lâm, Phường 6,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 25 Triệu

Làm việc trong môi trường liên kết quốc tế, chuyên về dịch vụ Marketing. Môi trường năng động, cơ hội gắn bó với công ty và thăng tiến, phát triển kỹ năng cá nhân!
:
- Gọi điện thoại cho Khách Hàng theo hướng dẫn và data của công ty để lấy thông tin và nhu cầu của Khách hàng về sản phẩm Digital Marketing cho người Việt tại Mỹ, Canada, Anh
- KHÔNG CẦN CHỐT KHÁCH
- Hỗ trợ khách hàng các thông tin sản phẩm của công ty.
- Thời gian làm việc: linh hoạt làm tại nhà, chủ yếu khung giờ 21:30 – 5:30 giờ VN

Với Mức Lương 3 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 20-35
- Làm việc tại nhà, chủ yếu có thời gian rảnh vào khung giờ 21:30 - 5:30
- Có kinh nghiệm telesale, chăm sóc Khách hàng qua điện thoại, biết tiếng Anh là một lợi thế
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Tinh thần chịu khó, ham học hỏi, ham kiếm tiền
- Giọng nói rõ ràng, giao tiếp tốt.
- Tốt nghiệp 12/ Trung cấp trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH MTV VICIMIX Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: theo sđt liên hệ thành công ( 50k/ khách hàng)
Thưởng hoa hồng doanh thu: 200 - 500k tuỳ theo giá trị cho mỗi hợp đồng
Thưởng bonus hấp dẫn
Lương cứng khi đạt yêu cầu
Thu nhập không giới hạn
Được hướng dẫn đào tạo khi làm việc
Chủ động thời gian làm việc, không áp doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV VICIMIX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV VICIMIX

CÔNG TY TNHH MTV VICIMIX

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 37-39 Nguyễn Lâm, Phường 06, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

