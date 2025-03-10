Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV VICIMIX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 25 Triệu

Mức lương 3 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 37 - 39 Nguyễn Lâm, Phường 6,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 25 Triệu

Làm việc trong môi trường liên kết quốc tế, chuyên về dịch vụ Marketing. Môi trường năng động, cơ hội gắn bó với công ty và thăng tiến, phát triển kỹ năng cá nhân!

- Gọi điện thoại cho Khách Hàng theo hướng dẫn và data của công ty để lấy thông tin và nhu cầu của Khách hàng về sản phẩm Digital Marketing cho người Việt tại Mỹ, Canada, Anh

- KHÔNG CẦN CHỐT KHÁCH

- Hỗ trợ khách hàng các thông tin sản phẩm của công ty.

- Thời gian làm việc: linh hoạt làm tại nhà, chủ yếu khung giờ 21:30 – 5:30 giờ VN

Với Mức Lương 3 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 20-35

- Làm việc tại nhà, chủ yếu có thời gian rảnh vào khung giờ 21:30 - 5:30

- Có kinh nghiệm telesale, chăm sóc Khách hàng qua điện thoại, biết tiếng Anh là một lợi thế

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Tinh thần chịu khó, ham học hỏi, ham kiếm tiền

- Giọng nói rõ ràng, giao tiếp tốt.

- Tốt nghiệp 12/ Trung cấp trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH MTV VICIMIX Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: theo sđt liên hệ thành công ( 50k/ khách hàng)

Thưởng hoa hồng doanh thu: 200 - 500k tuỳ theo giá trị cho mỗi hợp đồng

Thưởng bonus hấp dẫn

Lương cứng khi đạt yêu cầu

Thu nhập không giới hạn

Được hướng dẫn đào tạo khi làm việc

Chủ động thời gian làm việc, không áp doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV VICIMIX

