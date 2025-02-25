Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LAM HOÀI AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 42 Mê Linh, phường 19,Hồ Chí Minh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc

Trực page, tư vấn khách hàng trên các kênh online

Gọi tư vấn khách hàng có nhu cầu tìm hiểu khóa học

Xếp lớp học thử

Hỗ trợ học viên các vấn đề trong giờ trực

Yêu Cầu Công Việc

Ham học hỏi, thành thạo máy tính

Có laptop cá nhân

Quyền Lợi

Lương cứng theo giờ (25.000/ giờ) và thưởng theo doanh thu

Lớp học tiếng trung miễn phí cho nhân viên

Có cơ hội thăng tiến lên làm nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển

