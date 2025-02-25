Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LAM HOÀI AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH LAM HOÀI AN
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 42 Mê Linh, phường 19,Hồ Chí Minh, Huyện Mê Linh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Trực page, tư vấn khách hàng trên các kênh online
Gọi tư vấn khách hàng có nhu cầu tìm hiểu khóa học
Xếp lớp học thử
Hỗ trợ học viên các vấn đề trong giờ trực
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ham học hỏi, thành thạo máy tính
Có laptop cá nhân
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH LAM HOÀI AN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng theo giờ (25.000/ giờ) và thưởng theo doanh thu
Lớp học tiếng trung miễn phí cho nhân viên
Có cơ hội thăng tiến lên làm nhân viên chính thức
Lớp học tiếng trung miễn phí cho nhân viên
Có cơ hội thăng tiến lên làm nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LAM HOÀI AN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI