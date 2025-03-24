Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tháp G5, Tòa FiveStar, Số 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Phụ trách một số các dòng sản phẩm sản phẩm công nghệ thông minh (máy massage cầm tay, bàn chải điện KATA, tăm nước KATA, cân sức khỏe KATA,…)
Hoặc phụ kiện nội thất ô tô chất lượng dẫn đầu thị trường: Thảm lót sàn ô tô KATA cao cấp, camera hành trình, AI Box, nước hoa
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Tìm kiếm KH có nhu cầu về sản phẩm qua các kênh online, nền tảng mạng xã hội,...

Tìm kiếm KH có nhu cầu về sản phẩm qua các kênh online, nền tảng mạng xã hội,...
Tư vấn sản phẩm, chính sách mua hàng, giá bán.
Tư vấn sản phẩm, chính sách mua hàng, giá bán.
Đối với khách có nhu cầu trải nghiệm sản phẩm thực tế, hướng dẫn và tiếp đón khách ở văn phòng công ty.
Đối với khách có nhu cầu trải nghiệm sản phẩm thực tế, hướng dẫn và tiếp đón khách ở văn phòng công ty.
Thực hiện các công việc theo hướng dẫn của quản lý.
Thực hiện các công việc theo hướng dẫn của quản lý.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp thuộc khối ngành Kinh tế của các trường, có thể đi làm fulltime.
năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp
- Ưu tiên có kinh nghiệm về sales online sản phẩm, tư vấn bán hàng tại shop,...
sales online sản phẩm
,
tư vấn
bán
hàng tại shop,...
- Tinh thần trách nhiệm, năng động trong công việc.
- Mong muốn tìm kiếm cơ hội gắn bó và phát triển lâu dài.
- Có kỹ năng tìm kiếm và tư vấn KH tốt
- Có laptop cá nhân
cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 3.000.000 triệu + 2% hoa hồng (Điều kiện có ít nhất 3 đơn hàng/tháng)
-
Lương: 3.000.000 triệu + 2% hoa hồng (
Điều kiện có ít nhất 3 đơn hàng/tháng
)
- Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau thời gian cộng tác với chế độ hấp dẫn.
Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau thời gian cộng tác với chế độ hấp dẫn.
- Được hướng dẫn, đào tạo chuyên sâu về công việc.
Được hướng dẫn, đào tạo chuyên sâu về công việc.
- Được tham gia các sự kiện chung của công ty.
Được tham gia các sự kiện chung của công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện.
- Thời gian thực tập 2 tháng
- Hỗ trợ mộc và tài liệu làm báo cáo / KLTN (nếu cần).
Hỗ trợ mộc và tài liệu làm báo cáo / KLTN (nếu cần).
THÔNG TIN LÀM VIỆC:
- Thời gian làm việc: 8h30-17h30 (Thứ 2 đến Thứ 7)
8h
17h
(T
T
7)
- Địa chỉ làm việc: G5, FiveStar, số 02 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KATA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 G5 Tòa Nhà Five Star số 2 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

