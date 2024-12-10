Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Việt Đông Hải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Cập nhật thông tin khách hàng, hiện trạng công trình theo data có sẵn

- Liên hệ theo data khách hàng, sắp xếp lịch hẹn và book lịch với team kinh doanh gặp và tư vấn khách hàng

- Đi cùng team kinh doanh hỗ trợ tư vấn cho khách hàng về sản phẩm

- Hỗ trợ những công việc liên quan khác trong phòng

- Báo cáo công việc ngày, tuần

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 18 trở lên

- Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng, đang làm khóa luận hoặc báo cáo các hệ cao đẳng, đại học các chuyên ngành: Kinh doanh, Kỹ thuật, Xây dựng, Thương mại ...

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Có phương tiện di chuyển cá nhân

- Có thể làm việc độc lập, làm việc nhóm

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, đam mê với công việc kinh doanh

- Làm việc sau tết

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Việt Đông Hải Thì Được Hưởng Những Gì

- Tuổi từ 18 trở lên

- Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng, đang làm khóa luận hoặc báo cáo các hệ cao đẳng, đại học các chuyên ngành: Kinh doanh, Kỹ thuật, Xây dựng, Thương mại ...

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Có phương tiện di chuyển cá nhân

- Có thể làm việc độc lập, làm việc nhóm

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, đam mê với công việc kinh doanh

- Làm việc sau tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Việt Đông Hải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin