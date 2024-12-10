Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Việt Đông Hải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Việt Đông Hải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Việt Đông Hải
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Việt Đông Hải

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Việt Đông Hải

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Cập nhật thông tin khách hàng, hiện trạng công trình theo data có sẵn
- Liên hệ theo data khách hàng, sắp xếp lịch hẹn và book lịch với team kinh doanh gặp và tư vấn khách hàng
- Đi cùng team kinh doanh hỗ trợ tư vấn cho khách hàng về sản phẩm
- Hỗ trợ những công việc liên quan khác trong phòng
- Báo cáo công việc ngày, tuần

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 18 trở lên
- Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng, đang làm khóa luận hoặc báo cáo các hệ cao đẳng, đại học các chuyên ngành: Kinh doanh, Kỹ thuật, Xây dựng, Thương mại ...
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Có phương tiện di chuyển cá nhân
- Có thể làm việc độc lập, làm việc nhóm
- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, đam mê với công việc kinh doanh
- Làm việc sau tết

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Việt Đông Hải Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Việt Đông Hải

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Việt Đông Hải

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1886 - 1888 Võ Văn Kiệt , Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

