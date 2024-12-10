Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Việt Đông Hải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Việt Đông Hải
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
- Cập nhật thông tin khách hàng, hiện trạng công trình theo data có sẵn
- Liên hệ theo data khách hàng, sắp xếp lịch hẹn và book lịch với team kinh doanh gặp và tư vấn khách hàng
- Đi cùng team kinh doanh hỗ trợ tư vấn cho khách hàng về sản phẩm
- Hỗ trợ những công việc liên quan khác trong phòng
- Báo cáo công việc ngày, tuần
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi từ 18 trở lên
- Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng, đang làm khóa luận hoặc báo cáo các hệ cao đẳng, đại học các chuyên ngành: Kinh doanh, Kỹ thuật, Xây dựng, Thương mại ...
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Có phương tiện di chuyển cá nhân
- Có thể làm việc độc lập, làm việc nhóm
- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, đam mê với công việc kinh doanh
- Làm việc sau tết
Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Việt Đông Hải Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Tự Động Việt Đông Hải
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
