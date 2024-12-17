Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty BHNT Dai-ichi Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Sài Gòn Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP HCM.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tham gia các lớp đào tạo, huấn luyện, hội thảo của Công ty.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, gọi tư vấn sản phẩm bảo hiểm.

Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ gồm tờ khai đăng ký mua bảo hiểm, giấy tờ tùy thân, sổ hộ khẩu/giấy tạm trú, giấy tờ chứng minh thu nhập, hồ sơ bệnh án, v.v.. tùy theo điều kiện của từng loại bảo hiểm.

Chăm sóc khách hàng trước và sau mua sản phẩm bảo hiểm: giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại và vấn đề của khách hàng.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 20 tuổi trở lên.

Đang học tại các trường Cao đẳng/ Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – ngân hàng, Kinh tế,... các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm, thuyết trình.

Tinh thần làm việc cầu tiến, ham học hỏi và trách nhiệm công việc cao.

Tại Công Ty BHNT Dai-ichi Life Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập:

Part Time: 25k/giờ + hoa hồng.

Fulltime: Từ 4.000.000/tháng + hoa hồng.

Được hỗ trợ trong việc đóng mộc hoàn thành hồ sơ thực tập.

Thời gian làm việc linh hoạt.

Được học hỏi các kỹ năng giao tiếp, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Sau quá trình thực tập, sinh viên muốn tiếp tục với ngành bảo hiểm sẽ được hỗ trợ đào tạo miễn phí cấp Code Bảo hiểm tại Bộ tài chính.

Đặc biệt sau khóa thực tập sẽ nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý thực tế để bắt đầu vào công việc.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (08h30 - 12h00, 13h30 - 17h30).

- Địa điểm làm việc: Lầu 4 - Tòa nhà Sài Gòn Mall, 19 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3, TP HCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty BHNT Dai-ichi Life Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin