Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN EZTIEC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN EZTIEC
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN EZTIEC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EZTIEC

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 244 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Cùng team Sales tìm kiếm tệp khách hàng mới từ các nguồn đa dạng;
Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng và chăm sóc khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ của công ty;
Tư vấn các dịch vụ của công ty cho các khách hàng mới;
Soạn thảo báo giá, hợp đồng, báo cáo và các tài liệu khác liên quan theo yêu cầu của bộ phận, chuyển giao các tài liệu đến khách hàng.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên mới ra trường, sinh viên năm 3 hoặc năm 4 chuẩn bị tốt nghiệp;
Có khả năng sắp xếp và giải quyết vấn đề linh hoạt;
Có khả năng làm việc độc lập và kiên nhẫn;
Có kỹ năng lắng nghe và truyền tải thông tin hiệu quả cho người khác;
Phối hợp ăn ý với những team khác để đảm bảo mục tiêu và lộ trình phát triển của toàn công ty;
Kỹ năng sử dụng thành thạo Word, Excel và Powerpoint;
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EZTIEC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 3.000.000 - 5.000.000, có thể thoả thuận theo năng lực và có thưởng hoa hồng cho từng dự án;
Thưởng tháng 13, Tết, KPI bonus theo bộ phận, chế độ BHXH đầy đủ;
Môi trường start up, thích hợp với những bạn chủ động và cầu tiến;
Làm việc từ 09:00 – 18:00 (Thứ 2 – Thứ 6).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EZTIEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EZTIEC

CÔNG TY CỔ PHẦN EZTIEC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 116/3B Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

