Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- CII TOWER, Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ của công ty, đảm bảo phù hợp với nhu cầu và mong đợi của khách hàng.
Chủ động tìm kiếm, tiếp cận và mở rộng mối quan hệ với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời xây dựng mạng lưới khách hàng bền vững.
Chăm sóc khách hàng trong suốt và sau quá trình bán hàng để đảm bảo sự hài lòng và giữ vững mối quan hệ lâu dài.
Tham gia các buổi họp, sự kiện hoặc hội thảo khách hàng nhằm quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 21 tuổi.
Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục và đàm phán hiệu quả.
Năng động, chủ động, có trách nhiệm và tinh thần học hỏi cao.
Thích nghi tốt, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn hoa hồng 40% giá trị sản phẩm và các khoản thưởng khác.
Được tham gia khóa đào tạo nền tảng kéo dài 12 ngày về sản phẩm và kỹ năng kinh doanh (Trợ cấp 3 triệu 5 trong thời gian đào tạo và nhận chứng chỉ đào tạo miễn phí).
Môi trường làm việc hiện đại: Làm việc trong không gian năng động, chuyên nghiệp với sự tự do về thời gian và sáng tạo.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng và nhiều cơ hội để mở rộng kỹ năng.
Không gian làm việc tối ưu, văn phòng hiện đại, mở và được thiết kế để tạo cảm hứng làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE

CÔNG TY TNHH HYUNJIN LIFE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Toà nhà CII Tower, số 152, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

