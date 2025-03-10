Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ D2T làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 6 Kim Đồng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

• Tìm kiếm, cập nhật thông tin chi tiết về khách hàng, đối tác có nhu cầu sử dụng các dịch vụ Marketing trên Facebook/ Tiktok (xây kênh, vận hành shop, chạy ads) từ nhiều nguồn.

• Phối hợp với bộ phận account và Plan marketing lên kế hoạch, giải pháp sơ bộ phù hợp với mục tiêu kinh doanh, truyền thông của khách hàng để có thể mời được khách hàng sử dụng dịch vụ

• Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng & chăm sóc khách hàng.

• Phối hợp cùng bộ phận khác nhằm mang đến lợi ích và hiệu quả tối đa trong triển khai dự án với khách hàng.

• Quản lý dữ liệu khách hàng theo sự phân công từ bộ phận quản lý.

• Duy trì phát triển mạng lưới khách hàng, đối tác.

Yêu Cầu Công Việc

• Sinh viên năm 3, năm cuối, đã tốt nghiệp các trường Đại học/ Cao đẳng khối ngành QTKD, Marketing • Có đam mê với công việc sale, marketing sáng tạo.

• Tự tin trong giao tiếp. Có kỹ năng thuyết phục là điểm cộng lớn

• Khả năng tổ chức công việc và quản lý thời gian tốt.

• Khả năng giao tiếp rành mạch, rõ ràng.

• Có thái độ chủ động, ham học hỏi và có ý thức nâng cao kiến thức và kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ D2T Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ D2T

