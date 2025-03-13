Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thảo Điền, TP Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Chịu trách nhiệm cho việc bán hàng hàng ngày và tư vấn sản phẩm cho khách hàng tại cửa hàng khu vực Thảo Điền Quận 2 (offline)

Chịu trách nhiệm hoàn thành đơn trong ca phụ trách, báo cáo tiền mặt và doanh số bán hàng sau khi kết thúc ca làm việc

Tham gia vào các hoạt động marketing tại cửa hàng phụ trách để quảng bá sản phẩm để đạt được mục tiêu doanh số hàng tháng tại cửa hàng và nâng cao nhận thức về thương hiệu Nutrition Depot đối với khách hàng.

Báo cáo trực tiếp cho Team Leader, Sales Manager phụ trách

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên. Nam/Nữ từ 18-25 tuổi, ưu tiên các bạn sinh viên hoặc mới ra trường yêu thích fitness/thể thao/dinh dưỡng và giao tiếp

Nam/Nữ từ 18-25 tuổi, ưu tiên các bạn sinh viên hoặc mới ra trường yêu thích fitness/thể thao/dinh dưỡng và giao tiếp

Có tham gia hoạt động thể thao hoặc fitness là yêu cầu tối thiểu, sức khỏe tốt, có ngoại hình sáng

yêu cầu tối thiểu, sức khỏe tốt, có ngoại hình sáng

Khả năng giao tiếp Tiếng Anh tự tin và lưu loát: 4 kỹ năng gồm nói, viết, nghe, đọc

Ưu tiên có kinh nghiệm trong vị trí bán hàng hoặc bán lẻ

Ưu tiên có kinh nghiệm

Thành thạo Excel và ưu tiên có kinh nghiệm về sử dụng hệ thống bán hàng

Có khả năng tự học, làm việc độc lập và phối hợp tốt trong nhóm, sẵn lòng học hỏi những điều mới

Có khả năng làm việc nhóm để đạt được mục tiêu của nhóm và công ty và mang giá trị thiết thực đến cho khách hàng theo tiêu chuẩn công ty đưa ra.

Trung thực, cẩn thận, cởi mở, có tư duy giải quyết vấn đề

Đam mê làm việc, tập trung vào kết quả, có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc và giao tiếp

Quan tâm, yêu thích các môn thể thao/dinh dưỡng/xây dựng hình thể/thực phẩm bổ sung và mong muốn trải nghiệm các sản phẩm của công ty là một lợi thế

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển bản thân, phù hợp với các bạn trẻ năng động

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng và hệ thống bán hàng

Giờ làm việc theo ca linh hoạt. Ca làm việc tối thiểu 4h/ngày, nghỉ ít nhất 1-2 ngày/tuần

Có cơ hội tiếp xúc và nâng cao kỹ năng tiếng Anh và giao tiếp nhanh chóng

Mua sản phẩm của công ty với giá ưu đãi

Các phúc lợi khác theo chính sách của công ty và Luật lao động Việt Nam.

Lương trung bình 3-6tr/tháng tùy thuộc số giờ làm việc, nếu phù hợp và có kỹ năng tốt, sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức với mức lương và phúc lợi tốt hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin