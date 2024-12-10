Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FIRE LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 15 Đường 39, Khu đô Thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo về chuyên môn sản phẩm, kiến thức kinh tế tổng quan, kỹ năng cho công việc.

Lộ trình đào tạo cụ thể được phổ biến trong buổi phỏng vấn.

Phân phối các căn hộ, biệt thự,... từ các CĐT uy tín nhất thị trường hiện nay: Vinhomes, Masterise, Khang Điền, Gamuda,...

Tư vấn khách hàng (nguồn khách hàng từ Công ty cung cấp).

Trao đổi trực tiếp, hỗ trợ khách hàng tham gia sự kiện, ký hợp đồng.

Hỗ trợ quy trình sau khi khách hàng mua bán sản phẩm.

Lập kế hoạch làm việc và báo cáo với cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các ngành Bất động sản, Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Marketing, Du lịch,..

Có thể làm việc Fulltime.

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, kỷ luật.

Có mong muốn/định hướng phát triển các vị trí trong lĩnh vực Bất động sản.

Học lực khá trở lên.

Có laptop cá nhân để làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FIRE LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Fire Land mong muốn tạo cơ hội cho các bạn trẻ vừa tốt nghiệp các trường Đại Học ở TP. Hồ Chí Minh khởi nghiệp với nghề Môi giới Bất động sản; bằng Kinh nghiệm, Năng lực và Tâm huyết của mình, chúng tôi cam kết:

Mang lại môi trường làm việc tốt nhất cho các bạn trẻ;

Đào tạo cầm tay chỉ việc về kiến thức chuyên môn và kỹ năng đến khi tự đứng vững với nghề;

Đầu tư chi phí chạy quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng;

Đầu tư chi phí khởi nghiệp, mở công ty, sàn kinh doanh cho các bạn có triển vọng.

Chế độ khác:

Tham gia khóa đào tạo chuyên sâu các kiến thức và kỹ năng trong ngành Bất động sản.

Hỗ trợ lương + Full thưởng nóng và hoa hồng.

Môi trường trẻ, năng động, công ty sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện tối ưu để bạn phát triển năng lực bản thân.

Được tự đề xuất tham gia các khóa học chuyên sâu - công ty tài trợ chi phí cho tất cả các cấp bậc.

Được tham gia trực tiếp các buổi tìm hiểu thị trường bất động sản.

Hoa hồng, thưởng nóng như nhân viên chính thức.

Dược tìm hiểu và tham gia trực tiếp phân phối các Dự án Bất động sản đa dạng loại hình và phân khúc.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 1 tháng thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN FIRE LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin