Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÀ PHÊ ROVIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÀ PHÊ ROVIS VIỆT NAM
Mức lương
3 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 7 Triệu
Đón tiếp và tư vấn sản phẩm cho khách hàng
Hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp
Sắp xếp, trưng bày hàng hóa gọn gàng, sạch sẽ
Kiểm tra, bổ sung hàng hóa khi cần thiết
Hỗ trợ thanh toán, thu tiền từ khách hàng
Giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc
Với Mức Lương 3 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc
Ứng tuyển ngay: Inbox để được tư vấn chi tiết!
Ứng tuyển ngay: Inbox để được tư vấn chi tiết!
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÀ PHÊ ROVIS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ Thứ Bảy hàng tuần
Không yêu cầu đồng phục
Không thu phí tuyển dụng
Môi trường làm việc thân thiện, năng động
Được hướng dẫn, đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm
Không yêu cầu đồng phục
Không thu phí tuyển dụng
Môi trường làm việc thân thiện, năng động
Được hướng dẫn, đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÀ PHÊ ROVIS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI