Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÀ PHÊ ROVIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 7 Triệu

Mức lương 3 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 7 Triệu

Đón tiếp và tư vấn sản phẩm cho khách hàng

Hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp

Sắp xếp, trưng bày hàng hóa gọn gàng, sạch sẽ

Kiểm tra, bổ sung hàng hóa khi cần thiết

Hỗ trợ thanh toán, thu tiền từ khách hàng

Giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc

Với Mức Lương 3 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÀ PHÊ ROVIS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ Thứ Bảy hàng tuần

Không yêu cầu đồng phục

Không thu phí tuyển dụng

Môi trường làm việc thân thiện, năng động

Được hướng dẫn, đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÀ PHÊ ROVIS VIỆT NAM

