Tuyển Nhân viên kinh doanh T&V Container Coffee làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 8 Triệu

Mức lương 3 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 91b Phan Văn Hớn,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 8 Triệu

Bán hàng( cafe hoà tan )

Khách hàng tới quán mua hàng thì bán cho khách

Khách hỏi thì em trả lời những thắc mắc

khách không có thì nghỉ ngơi coi quán

Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đủ 18

Thái độ tốt, trách nhiệm

Tại T&V Container Coffee Thì Được Hưởng Những Gì

• Thưởng doanh số, thưởng theo hiệu suất làm việc hoặc thưởng theo dịp lễ, Tết.

• Có thể đăng ký ca theo lịch học (đối với sinh viên) hoặc theo nhu cầu cá nhân.

• Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thoải mái, phù hợp với sinh viên và những người mới đi làm.

• Có cơ hội giao lưu và kết bạn với đồng nghiệp và khách hàng.

• Nếu làm lâu dài, có thể được thăng tiến lên vị trí quản lý ca, giám sát, hoặc thậm chí quản lý .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại T&V Container Coffee

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin