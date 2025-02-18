Tuyển Nhân viên kinh doanh T&V Container Coffee làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại T&V Container Coffee
Mức lương
3 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 91b Phan Văn Hớn,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 8 Triệu
Bán hàng( cafe hoà tan )
Khách hàng tới quán mua hàng thì bán cho khách
Khách hỏi thì em trả lời những thắc mắc
khách không có thì nghỉ ngơi coi quán
Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đủ 18
Thái độ tốt, trách nhiệm
Thái độ tốt, trách nhiệm
Tại T&V Container Coffee Thì Được Hưởng Những Gì
• Thưởng doanh số, thưởng theo hiệu suất làm việc hoặc thưởng theo dịp lễ, Tết.
• Có thể đăng ký ca theo lịch học (đối với sinh viên) hoặc theo nhu cầu cá nhân.
• Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thoải mái, phù hợp với sinh viên và những người mới đi làm.
• Có cơ hội giao lưu và kết bạn với đồng nghiệp và khách hàng.
• Nếu làm lâu dài, có thể được thăng tiến lên vị trí quản lý ca, giám sát, hoặc thậm chí quản lý .
• Có thể đăng ký ca theo lịch học (đối với sinh viên) hoặc theo nhu cầu cá nhân.
• Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thoải mái, phù hợp với sinh viên và những người mới đi làm.
• Có cơ hội giao lưu và kết bạn với đồng nghiệp và khách hàng.
• Nếu làm lâu dài, có thể được thăng tiến lên vị trí quản lý ca, giám sát, hoặc thậm chí quản lý .
Cách Thức Ứng Tuyển Tại T&V Container Coffee
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI